Zec: Mi razmišljamo drugačije; Nole: Ma Goran je nenadmašan

Goran Ivanišević (47) legenda je Wimbledona, čovjek čije je finale protiv Patricka Raftera, u kojem je postao prvi i jedini čovjek koji je s pozivnicom osvojio turnir All England Cluba. Novak Đoković (32) jedini je travnati Grand Slam osvojio četiri puta.

Sad će njih dvojica raditi zajedno. Zec je u nedjelju odradio prvi trening s Novakom i surađivat će s njim zasigurno za vrijeme Wimbledona, a postoji opcija i nastavka suradnje nakon najpoznatijega svjetskog turnira.

Ivaniševićeva supruga Nives na Instagramu je objavila Goranov selfie iz Londona s Đokovićem i njegovim glavnim trenerom, Slovakom Mariánom Vajdom uz tekst: "Braaaaavo medo!".

Foto: Instagram

- Oduvijek sam znao da će se vratiti na vrh. Sjećam se da sam prije zadnjeg Wimbledona rekao njegovom treneru da će Đoković osvojiti titulu i ispostavilo se da sam bio u pravu, iako je tada bio tek 21. na svijetu - prisjetio se Goran u prosincu prošle godine u intervjuu za Times.

- Đoković je Srbin, ja sam Hrvat, ali obojica smo sa Balkana i razmišljamo drugačije u odnosu na druge ljude. Brojevi nas ne dotiču. Sjetite se, ja sam bio 125. na svijetu kada sam osvojio Wimbledon. Novak će biti najbolji u 2019. godini, ali sada se sastavlja nova grupa igrača koja će ga juriti - dodao je.

Dotaknuo se Goran Novaka i uoči ovogodišnjeg Roland Garrosa.

- Svi ste ga pokopali kad mu se dogodila ona ozljeda, pa i oni u Srbiji. Sve sam pratio, napravili ste mu "grob" i ušli u razne teorije zavjere. Pitali ste se što se događa s njim, povezivali ga s nekim čudnim stvarima, pitali se jede li meso, kako se hrani, zašto je smršavio - kazao je Ivanišević za Kurir i dodao:

- Da nije mentalno jak, ne bi osvojio toliko Grand Slamova. U jednom je razdoblju skrenuo s puta, što je možda i normalno, ali sad ponovno dominira tenisom. Igra s nevjerojatnom mirnoćom, vidi se da je spreman, u glavi je totalno čist i točno zna što hoće. Tad je najjači i nitko mu ne može prići.

Đoković je osvojio 15 Grand Slamova, Roger Federer 20. Između njih je Rafael Nadal s 18. Goran vjeruje kako Novak može na vrh ljestvice.

- On želi srušiti Federerov rekord, a kad on nešto želi, onda i ostvari. To je dosad pokazao bezbroj puta. Pravi je, svaka mu čast na svemu što je učinio za sebe i svoju zemlju - zaključio je Ivanišević.

Hrvat i Srbin imaju sjajan odnos, a i sličan temperament. Splićanin je kao igrač često razbijao rekete, a i Beograđanin se ne libi podvikati i gestikulirati na terenu.

- Dogodi se da bacim reket, opsujem, vrisnem. Definitivno nisam ponosan na to. Jesam li daleko od Gorana? Haha, Goran je nenadmašan - kazao je Đoković za Novu TV u svibnju.

