Ivanišević: Iznenadio me poziv Novaka. Moramo se upoznati...

Čudno je to, malo nenadan poziv i iznenadio me, taman sam putovao za Švedsku. To sam završio u subotu, a u nedjelju došao na prvi trening, rekao je Goran Ivanišević (47) nakon što su u javnost procurile fotografije kako trenira s Novakom Đokovićem (32) u Wimbledonu.

Bivši hrvatski tenisač i jedan od najboljih tenisača svih vremena surađivat će na najpoznatijem svjetskom turniru, kao što je prije dvije godine bio slučaj s Marijem Ančićem (35). A možda i poslije...

- Samo ću jedan tjedan moći biti tu jer opet imam obveze koje pokušavam pomaknuti. Toliko je toga - kazao je Ivanišević za Sport Klub.

- Ipak, kad te zove jedan Novak Đoković, to je velika stvar, veliko priznanje za mene kao trenera. Drago mi je što je i Đokovićev glavni trener Marijan Vajda suglasan s tim. Nadam se da će to potrajati - dodao je.

Na terenima All England Cluba Đoković brusi formu za obranu naslova na londonskoj travi. Uz čovjeka koji je u tome uspio kao jedini s pozivnicom 2001. u legendarnom finalu protiv Patricka Raftera.

- Ovo je neka vrsta upoznavanja. Prvi sam put s njegove strane, bio sam, inače, i s druge. Moramo se malo upoznati. Važno je da je dobar u glavi i spreman, brani titulu. Vidim da je čist iako ga je Pariz malo pomutio (ispao u polufinalu od Dominica Thiema, op.a.). Ali, ako bude sve u redu, obranit će naslov ovdje - zaključio je Ivanišević.