Zekić: Da nije penala, teško bi nam Hajduk zabio. Je li bio? Ne znam smijem li komentirati...

Od dvije važne domaće utakmice u zadnjih pet dana Slaven Belupo nije pobijedio nijednu. Nakon što je Varaždin u 96. minuti izborio remi u prvenstvu 2-2, Hajduk se provukao u finale Kupa pobjedom 1-0 nakon penala Marka Livaje. Koprivničanima ostaje borba za Europu kroz HNL.

- Čestitao bih Hajduku, neka bude poštena borba u finalu. Taktički smo odradili jako dobro, imali smo bolje situacije. Da nije suđen ovaj penal, teško bi nam zabili. Ali tako je kako je - rekao je trener Zoran Zekić za MAXSport.

- Da smo još malo brže okretali stranu i imali brži pas, bili bismo još opasniji. Nismo neke akcije uspijevali završiti. Ali ponosan sam na svoje igrače, to su pošteni i karakterni momci koje se bave nogometom i daju sve od sebe. U svlačionici je teška situacija, malo su frustrirani zbog drugog dijela i detalja koji je odlučio utakmicu - nastavio je.

Pričat će se nakon ove utakmice o spornoj situaciji s početka drugog dijela i penalu nakon igranja rukom Nikole Jambora.

- Nisam stručnjak, ne znam smijem li komentirati nešto. Volio bih da ljudi pogledaju situaciju protiv Varaždina. Od suparničkog igrača lopta se odbila u ruku i to nije bio penal. Danas je moj igrač uklizao, lopta ga pogodila u leđa i u ruku. Da smo začuđeni, jesmo - rekao je Zekić.

Tepšić ima vanjski prijelom čeone kosti?!

Čak četvorica igrača završila su utakmicu sa zavojima oko glave, a jedan i u bolnici. Teško se ozlijedio njegov igrač Novak Tepšić nakon sudara s Darijem Melnjakom. Hitna ga je imobilizirala i odvezla s terena.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Sad sam mu pričao s roditeljima, on je u bolnici i na snimanju. Postoji mogućnost da ima vanjski prijelom čeone kosti. Jedna nesreća nikad ne dolazi sama, ali prebrodit će on sve to - kazao je Zekić.

Što sad u završnici sezone?

- Da smo pobijedili Varaždin, sad bismo bili treći. Slijedi nam najteža utakmica protiv Dinama u Maksimiru, bit će ih teško psihički dići, umorni su, ali moramo se boriti do kraja za nešto što nitko nije planirao prije par mjeseci - zaključio je trener Slaven Belupa.

