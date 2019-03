Zekić nikad bliže otkazu! Ivan Meštrović: Nisam siguran ni ja

Želimo da Zekić postane naš Alex Ferguson ili Guy Roux - rekao nam je nedavno Osijekov predsjednik Ivan Meštrović.

No, za to je ipak važan jedan preduvjet: rezultat.

Osijek je trenutačno u krizi, nakon poraza od Rijeke 3-1 Meštrović je pozvao Zekića u ured...

- Bio je to uobičajen razgovor mene i predsjednika. Situacija nije dobra, dogovorili smo se da u iduća dva tjedna napravimo potpunu mobilizaciju momčadi i da se probamo izvući iz ove situacije - rekao nam je kratko Zekić.

Meštrović je bio nešto rječitiji:

- Nije bilo nikakvog sastanka, samo razgovor mene i Zorana, koji je uobičajen nakon svake utakmice na koju mogu doći. Svjesni smo kakva je situacija, ali Osijek je među prva tri u ligi i u polufinalu smo kupa, to je bilo među zacrtanim rezultatskim ciljevima ove sezone. Hoće li Zoran voditi iduću utakmicu? Može se razboljeti, pa ne biti na klupi, a ja u ovom trenutku nisam vidovit da to znam. On je dugo u klubu, dugo je trener, ali ništa u životu nije previše sigurno. Nije sigurna ni moja poizicija, a kamoli nečija druga - rekao je predsjednik Osijeka.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Zekić bi trebao dobiti još utakmicu-dvije da pokuša podići momčad i da Osijek proigra sukladno očekivanjima. Ako se to ne dogodi, Osijek će tražiti novog trenera.

Jer Meštrović je ostavio takav dojam da klub razmišlja dugoročno, a ne samo o iduće dvije-tri utakmice, da će se sigurno testirati i bilo javnosti, navijača, pa će tada biti donesena odluka.

Iduće su utakmice nakon reprezentativne stanke kod kuće protiv Gorice (ponajboljeg gosta lige), pa gostovanje u Zaprešiću, i potom Hajduk na Poljudu i Dinamo u kupu.

Jasno je da Osijek do kraja sezone mora biti bitno bolji nego što je zadnjih tjedana, da bi Zekić dočekao Hajduk i Dinamo...