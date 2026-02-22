Zekić o Osijeku: Nemam više živaca to gledati. Mi nismo imali plaće, ali smo se borili

Osijek "drži fenjer" na dnu HNL-a. Momčad Željka Sopića se muči, niže poraze i svijetlo na kraju tunela se ne nazire. Upitno je koliko će još Sopić biti na klupi Osijeka, a mnogi navijači zazivaju Zorana Zekića. Upravo je Zekić komentirao situaciju u Osijeku u emisiji na MAXSportu.

- Mogu samo zaplakati. Nemam više živaca gledati Osijek. Ne mogu vjerovati da pričamo o Osijeku koji se bori za opstanak. Nisam dosad pričao o tome, ali sve polako treba hvatati blaga panika. Osijek ima 12-13 pobjeda u zadnje dvije sezone. Igra se bez krvi, bojažljivo, bez jasnih mehanizama i osnovnih taktičko-tehničkih stvari - rekao je pa dodao:

- Imali su tri trenera u 18 mjeseci. Bojim se što će biti ako Vukovar pobijedi na Opus Areni. Nema u Osijeku sad neke povezanosti. Navijači su postali letargični. Bio sam u Osijeku 2015. godine, bili smo mjesecima bez plaće, ali imali smo duh i borili smo se. Igrači Osijeka znaju koliko ih volim, cijenim i poštujem, ali dajte malo, ljudi, ne možete biti stalno glavom ispod vode. Pokažite nešto, skupite se. Nije li ružno da svi sad govore da su plaćenici koji pričaju samo kad će dobiti plaću, a nemaju rezultata.

Osvrnuo se i na odluku da Marko Malenica preseli na klupu.

- Ne znam što je s tim igračima, ti ljudi su izgledali bolje prije dvije godine. Trebali bi napredovati. Te stvari me bole. Malenica je kapetan, platio je za neke stvari, a bio je najbolji u tim utakmicama. Legitiman potez je staviti njega na klupu, ali meni je nejasan. Nije mi jasan ni tajming te odluka da ga se premjesti na klupu.