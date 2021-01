Gorica je prilično iznenađujuće proteklih dana ostala bez čelnih ljudi struke, dvojice Litavaca sportskog direktora Mindaugasa Nikoličiusa i trenera Valdasa Dambrauskasa. Mindaugas Nikoličius trebao bi vrlo brzo preseliti na Poljud, dok je Valdas Dambrauskas preuzeo bugarski Ludogorec.

Predsjednik Gorice Nenad Črnko tako je krenuo u potragu za novim trenerom, čovjekom koji će trećeplasiranu momčad Prve HNL do kraja proljetnog dijela sezone probati odvesti do prvog europskog nastupa u klupskoj povijesti. Naravno, Gorica je sada "in", oko kluba se vrte brojni kandidati, a čini se kako je priča spala na samo dva imena - Zorana Zekića i Sinišu Oreščanina.

Ipak, kako saznajemo Zoran Zekić je nakon prospavane noći dobro odvagnuo mogućnost preuzimanja ambicioznog hrvatskog prvoligaša, te se čelnicima kluba zahvalio na ponudi. I to bi moglo značiti kako će već sljedećih dana Goricu preuzeti bivši trener Hajduka Siniša Oreščanin.

Zanimljivo, Siniša Oreščanin je bio jedan od glavnih kandidata za preuzimanje Gorice (poslije odlaska Jakirovića) i u veljači 2020. godine, ali onda je na klupu zasjeo baš Valdas Dambrauskas. Deset mjeseci kasnije priča je gotovo identična, Gorica opet traži trenera, a Oreščanin im je sada prva opcija.

- Ne mogu vam ništa još potvrditi - javio nam se WhatsApp porukom tijekom dana Siniša Oreščanin. No, gdje ima dima, ima i vatre...