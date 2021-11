U prvoj utakmici 16. kola Prve HNL nogometaši Slaven Belupa su kao gosti u Zagrebu svladali Hrvatski dragovoljac 2-1 (2-0).

Slaven Belupo je poveo već u 3. minuti pogotkom Antonija Boseca, a Ivan Krstanović je u 10. minuti realizirao kazneni udarac za prednost gostiju od 2-0. Hrvatski dragovoljac je smanjio zaostatak u 73. minuti, kad je sa bijele točke precizan bio Valentino Majstorović.

Za goste iz Koprivnice utakmica nije mogla bolje početi. U trećoj minuti je lopta došla do Antonija Boseca u kaznenom prostoru. Desni bočni igrač Slavena je jednim driblingom došao do prostora za udarac lijevom nogom, a sa osam metara je pogodio suprotni kut za vodstvo gostiju.

Inicijativa momčadi Zorana Zekića nastavljena je i nakon pogotka pa je u 10. minuti nakon prekršaja na Zvonareku u kaznenom prostoru Mario Zebec dosudio kazneni udarac. Redoviti izvođač Ivan Krstanović bio je precizan i svojim 113. pogotkom u Prvoj HNL udvostručio prednost Koprivničana.

Mogao je Slaven Belupo postići još pokoji pogodak, a najbliže mu je došao 16-godišnji Lovro Zvonarek u završnici prvog poluvremena, kad na ubačaj Krstanovića nije uspio poslati loptu u mrežu sa dva metra. Njegov je udarac obranio domaći kapetan Zvonimir Šubarić.

U prvom dijelu su nogometaši Hrvatskog dragovoljca ostali bez ijednog udarca, dok su gosti imali 10 udaraca od čega je osam išlo unutar okvira.

U drugom dijelu su Koprivničani odlučili čuvati stečenu prednost pa je domaća momčad zagospodarila terenom. Kontinuirani napadi urodili su plodom. Nakon konzultacije s VAR sobom, sudac Zebec je dosudio kazneni udarac za Hrvatski dragovoljac, a u 73. minuti je siguran izvođač bio Valentino Majstorović.

Na nesreću domaće momčadi, do kraja utakmice nisu uspjeli ozbiljnije ugroziti vratara Koprivničana Ivana Čovića. No u 85. minuti došlo je do naguravanja. Sudac Mario Zebec kartonirao je Majstorovića zbog prekršaja, a Andrej Lukić pokušao je uvoditi red pa dobio drugi žuti karton.

Slaven Belupo s punim je plijenom otišao iz Kranjčevićeve i stvorio zalihu od šest bodova u odnosu na Hrvatski dragovoljac u borbi za opstanak u prvoligaškom društvu.

Utakmicu je sudio Mario Zebec iz Cestice.

Strijelci: 0-1 Antonio Bosec (3), 0-2 Ivan Krstanović (10-11m), 1-2 Valentino Majstorović (73-11m)

Crveni karton: Andrej Lukić (dva žuta kartona)