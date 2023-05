Zekićeva paralela: To je kao da mene pošalješ u ring s MMA borcem, izdržao bih 2 sekunde

Izabranike Zorana Zekića u subotu, 6. svibnja, očekuje utakmica 33. kola Supersport HNL-a u gostima kod Gorice. 'Farmaceuti' imaju dva poraza zaredom, a sad odlaze kod momčadi koja se grčevito bori za ostanak u ligi.

- Meni Gorica ne izgleda da igra pod nekim pritiskom. Djeluju kao ozbiljna momčad, kompaktni su, igraju vrlo jednostavno, disciplinirano, s jasnom idejom prema natrag i prema naprijed, i to jako dobro im ide u zadnje vrijeme. U posljednjih pet utakmica primili su samo dva gola protiv Lokomotive, stvaraju velik broj šansi, s velikim brojem igrača dolaze u završnicu, tako da zaista sve pohvale. Izvukli su se iz situacije u kojoj su ih već svi bili otpisali, ali su pronašli nekakvu snagu i trenutak da izgledaju jako ozbiljno i jako moćno. Sve smo to analizirali, pokazali dečkima. Mi imamo kadrovskih problema kakvih imamo, ali o tome nećemo kukati. Idemo se pripremiti najbolje i odigrati na pravi muški način - započeo je Zekić.

Spominjala se tu i borba za Europu (41), ali Osijek (45) se ustabilio na četvrtom mjestu. Prije par kola dao je više prilike mladim igračima, ali jasno je da ne može sve promijeniti i samo 'ubaciti' juniore.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Imamo tri ozbiljna igrača za daljnje transfere, imamo rezultate, polufinale Kupa, borba za Europu. Naravno da bih volio igrati s 10 mladih, ali to je jednostavno nemoguće. Uz sav trud, nisam mogao izgurati više igrača što se tiče transfera. To je jedna stvar, a druga stvar, jako je ružna ta konotacija kad smo počeli tako pričati, jer to nije dobra poruka niti jednom mladom igraču. Forsiranje preko forsiranja nikome ne donosi dobro - objasnio je Zekić pa povukao paralelu:

- To ti je kao da ti mene sad pošalješ u ring s najboljim MMA borcem, a ja sam se sad malo zapustio, zapuhao bih se. Kad bi me frajer promašio, mislim da bih izdržao jedno dvije sekunde... Prilika se daje kad si spreman, jer kad čovjeku daš priliku, a da to nije pravi trenutak, onda to ne ode na pravi način.

