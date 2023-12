Žele podići spomenik bivšem hrvatskom izborniku u Čileu: 'Vjerujem da se svi slažu s time'

Bivši nogometaši čileanskog prvoligaša Colo-Colo žele iduće godine odati priznanje hrvatskom treneru Mirku Joziću (83) s kojim su prije 30 godina osvojili Copu Libertadores i žele mu pored stadiona u glavnom gradu Santiagu podići spomenik.

Jozić je sa šest osvojenih trofeja najtrofejniji trener svih vremena Colo-Cola, pa ga se rado sjećaju u toj južnoameričkoj zemlji.

- Naša grupa, povezana preko WhatsAppa, prije dvije godine smo počeli organizirati proslavu u kojoj nam je prioritet dovesti Mirka - izjavio je bivši branič Gabriel Mendoza (55) za lokalni portal Dale Albo.

Planiraju pozvati Jozića i njegovu obitelj

Proslavu, na koju namjeravaju pozvati iz Hrvatske i Jozićevu obitelj, htjeli su organizirati 2021. na obljetnicu najvećeg uspjeha tog kluba, ali sve je bilo obustavljeno zbog pandemije koronavirusa.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

- Sada, međutim, vjerujemo da veliku feštu možemo napraviti iduće godine, pa čak i uz pomoć vlade jer imamo Jaimea Pizarra na mjestu ministra sporta - rekao je Mendoza.

Pizarro (59) je bio "desetka" momčadi koja je u lipnju 1991. podigla pehar južnoameričkog klupskog prvenstva Cope Libertadores. Colo-Colo je pobijedio s 3-0 Olimpiju iz Paragvaja, nakon što je prva utakmica završila 0-0.

Pizarro je od ožujka ministar sporta u vladi Gabriela Borica (37), čileanskog predsjednika čiji su hrvatski preci došli u Čile u 19. stoljeću.

Bivši branič Mendoza se, međutim, požalio da se aktualno vodstvo Colo-Cola nije očitovalo o inicijativi.

Igrači žele podići Joziću spomenik

No igrači koji su nastupali pod Jozićevim vodstvom, nisu obeshrabreni, štoviše, oni mu žele podići spomenik pored klupskog stadiona "Monumental" koji prima 47.000 gledatelja.

Napadač Ricardo Dobrowski (62), koji je tada na Copi Libertadores zabio šest golova, baš kao i Gabriel Batistuta iz argentinskih Boca Juniorsa, smatra da je hrvatski trener zaslužio spomenik ondje.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

- To bi mu bilo najbolje priznanje. To što je on postigao, najveći uspjeh u povijesti kluba, događa se jednom u životu - rekao je Dobrowski koji se priključio inicijativi započetoj na društvenim mrežama.

- Vjerujem da se s time slažu svi koji vole Colo-Colo - dodao je igrač koji je za "Bijele" s crnim hlačicama zabio 83 gola od 1987. do 1992. godine.

Colo-Colo, osnovan prije 98 godina, nosi ime poglavice skupine domorodačkih naroda Mapuche koji danas žive u Čileu i Argentini. Lik poglavice Colo-Colo nalazi se u grbu kluba.

Njegovi navijači burno su u srijedu proslavili osvajanje čileanskog kupa u čijem je finalu Colo-Colo s 3-1 bio bolji od Magallanesa.

Aktualni trener Gustavo Quinteros došao je tako do četvrtog trofeja s tim klubom, ali je u petak dobio otkaz jer je uprava nezadovoljna slabim rezultatima u ostalim natjecanjima. Jozić tako ostaje trener s najviše pokala.

Pandemija spriječila proslavu obljetnice

Mirko Jozić je osvojio tri nacionalna i tri međunarodna natjecanja s Colo-Colom. Bio je prvak Čilea (1990., 1991. i 1993.), pobjednik Cope Libertadores (1991.), južnoameričkog Kupa pobjednika kupova (1992.) i osvajač Interameričkog kupa (1992.) tijekom četiri godine provedene u klubu.

- Igrači su nas pozvali da dođemo na 30.obljetnicu osvajanja Cope Libertadores, ali u tom trenutku je to bilo komplicirano zbog pandemije koronavirusa - rekla je Jozićeva kćer Lana.

- Ja sam također imala zdravstvenih problema u tom trenutku - dodala je za Dale Albo.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Lana vjeruje da je došao trenutak da se proslava organizira 2024. i da obitelj Jozić, uključujući Mirka, dođe iz Splita.

- Tako dugačko putovanje moglo bi možda biti malo naporno mom ocu, s obzirom na to da su mu 83 godine i da ga bole leđa, ali on je zdravstveno dobro - izjavila je.

Jozić rasplakao govorom jednog igrača

Bivši Jozićevi igrači doista se nadaju dolasku nekadašnjeg izbornika Hrvatske i Čilea te bivšeg trenera splitskog Hajduka i lisabonskog Sportinga, a koji je radio i u omladinskom pogonu zagrebačkog Dinama gdje je završio karijeru.

Braniču Mendozi Jozić se urezao u sjećanje. Posebno riječi koje mu je izrekao uoči tadašnje sezone.

- U predsezonama Mirko bi se sastao sa svakim od igrača i objasnio im kakvu ulogu želi da igraju u nadolazećoj sezoni. No mene nije pozvao na sastanak. Posljednjeg dana me ipak pozvao, a ja sam mu tada rekao: 'Mirko, mislio sam da si me odbacio'. Na to mi je odgovorio: 'Gabriele, ti za mene nisi nogometaš, ti si sin kojeg sam izgubio u ratu. Gdje god da odem, ići ćeš sa mnom.' Počeo sam plakati - prisjetio se emotivni Mendoza.

To se događalo tijekom velikosrpske agresije na Hrvatsku i rata od 1991. do 1995. na prostoru bivše Jugoslavije.

Udruga navijača 'Mirko Jozić'

Colo-Colo je u travnju ove godine čestitao Joziću rođendan javno preko Instagrama. Jedna udruga navijača u gradu Antofagasti nosi ime "Mirko Jozić".

Ljubav između njega i Čilea rodila se 1987. kada je u toj zemlji kao izbornik mlade reprezentacije Jugoslavije, u kojoj su bili Hrvati poput Zvonimira Bobana, Roberta Prosničekog, Davora Šukera i Roberta Jarnija, osvojio Svjetsko prvenstvo. Nakon toga je došao u Colo-Colo gdje je prvo radio s mladima.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Na zidu u njegovom domu u Splitu nalazi se uokvireni bijeli dres čileanskog kluba, pokazuje fotografija koju je objavila njegova obitelj.

- Tata me jako nasmijava jer dolazi u moju kuću na ručak i govori mi da mora ići spavati. Pitam ga zašto mora ići spavati u tri popodne, a on odgovara da se mora probuditi u jedan ujutro kako bi gledao utakmice Colo-Cola u Čileu - kaže njegova kćer Lana. - Time sam vam sve rekla - dodala je.