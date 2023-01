'Zelena mašina' na 'Bully Boya': Treća sreća za Engleza ili pak totalna dominacija Nizozemca

Od 96 najboljih svjetskih pikadista, u natjecanju su ostala još samo dvojica - prvi favorit turnira Michael Van Gerwen (33) protiv domaćeg predstavnika i prošlogodišnjeg finalista Michaela Smitha (32). A tko će se okititi titulom najboljeg pikadista svijeta i na račun spremiti 500.000 funti (oko 565.000 eura), saznat ćemo večeras od 21 sat i 15 minuta kad na borilište u Alexandra Palace u Londonu izlaze 'Mighty Mike' i 'Bully Boy'!

Nizozemac je samo godinu stariji od Engleza, ali na svom kontu ima mnogo više titula, točnije 45 'velikih' dok je Smith tu samo na jednoj i to titulu Grand Slam pobjednika koju je osvojio prije ovog Svjetskog prvenstva. A gotovo sve ostalo je prošle godine osvojila baš ta 'zelena mašina' koja mu stoji na putu.

Ove godine 'Bully Boy' izgleda odlično ispred ploče, sve se to pokazalo u polufinalu protiv Gabriela Clemensa (6-2) s prosjekom od 101.85 u tri strelice, a izlazi preko 100 nisu mu bili strani pojam. Kako mu i nadimak kaže, voli kažnjavati sve greške protivnika, a što se tiče povijesti tog neuobičajenog nadimka - dobio ga je još u djetinjstvu. Bio je na farmi, nekoliko se krava telilo te je on morao označiti novorođenčad, a to mu životinje baš i nisu dopuštale.

- Pokušavao sam sve 35 minuta u blatu 'do grla', a nakon što se vlasnik vratio i vidio da držim prste u nosu krave, a ona je na leđima, prozvao me 'bully boyem'. Tako je sve krenulo. Ali nisam nasilnik, nisam ni agresivna osoba, a kamoli nasilnik - rekao je Smith svojevremeno za The Sun.

Bit će mu to treće finale Svjetskog prvenstva. Prvo je igrao 2019. godine te je upravo protiv Michaela Van Gerwena izgubio sa 7-3 u setovima, godinu nakon a nakon toga je ispao u drugom kolu od Lukea Woodhousea (3-1) da bi godinu kasnije u prvoj rundi iznenađujuće izgubio protiv Jasona Lowea (3-1). Prošle je godine imao priliku protiv još uvijek aktualnog svjetskog prvaka Petera Wrighta (52), ali izgubio je s 7-5. No, ove se godine odlično se vratio do finala.

Redom je slavio protiv Nathana Raffertyja s 3-0, zatim je u napetom meču s 4-3 slavio protiv Nijemca Martina Schindlera, da bi prvo izbacio sunarodnjaka Joea Cullena s 4-1 pa Stephena Buntinga s 5-3, a u polufinalu je bio bolji od već spomenutog Clemensa. Dugo je vrijeme Smith kotirao kao 'najpoželjniji protivnik u finalu jer je tek iz devetog pokušaja slavio na velikim natjecanjima.

Foto: Profimedia

Čekaju Englezi nekog novog Phila Taylora, ali teško da će netko doći na legendu neprikosnovene legende sporta. Zasad mu je najbliži upravo MVG koji s 33 godine na leđima juri prema četvrtom naslovu svjetskog prvaka. Nakon što se par godina posvetio obitelji i pomogao supruzi s tad tek rođenom djecom, fokus mu je ponovno vraćen te podsjeća na onu staru 'mašinu'. Da, jer njegova je igra kao automatizirana, sve kao po špagi.

Ove je godine osvojio World Matchplay, Grand Prix, Championship Finals i Premier Ligu, gotovo sva velika natjecanja koja je mogao osvojiti. Pikado ga je odmalena zanimao, a trenirao ga je paralelno s nogometom gdje je veliki navijač PSV-a.

Od stoperske pozicije bile su mu draže strelice i ploča pa je već s 12 godina počeo ozbiljnije igrati pikado, a već se tada vidjelo kako je njegov talent neosporan. Kako se još nije profesionalno bavio sportom, radio je kao keramičar te je u nizozemskim medijima izašla priča kako je postavljao pločice u kupaoni legende Arsenala Dennisa Bergkampa, ali kako je kasnije sam rekao, to je samo bila 'novinarska patka'. Do danas je osvojio nevjerojatnih 148 titula na natjecanjima u organizaciji Professional Darts Corporationa, a na velikim natjecanjima ima 45 titula u 56 finala.

Foto: Profimedia

Na putu do finala nitko nije bio ni blizu pobjede protiv moćnog Nizozemca. Tako su redom padali Lewis Williams (3-0), zatim Mensur Suljović (4-2), Dirk Van Duijvenbode (4-1) da bi u četvrtfinalu i polufinalu uzeo sve i bez izgubljenog seta došao do finala nakon pobjeda protiv Chrisa Dobeya (50), odnosno Dimitrija Van den Bergha (6-0).

Ove godine još nismo vidjeli nine darter, odnosno izlaz u devet strelica, a mogli bi to u finalu. Upravo je MVG najmlađi ikad koji je pogodio nine darter na televizijskoj priredbi s 17 godina i 298 dana. Prema kladionicama je veliki favorit Van Gerwen na kojeg je koeficijent 1.35, dok je na pobjedu Smitha kvota 4.00.

Kad dvoranom zagrmi pjesma White Stripesa 'Seven Nation Army', jasno je, ćelavac u zelenom ide prema ploči. Van Gerwen je spreman pokazati moć, a u ritmu ulazne pjesme njegovo će se ime višestruko ponavljati iz grla publike koja danas vjerojatno neće nikoga dekoncentrirati kao što je to bila situacija s prvim igračem svijeta Gerwynom Priceom. Bilo kako bilo, u večernjim satima se udobno smjestite i uživajte u kvalitetnom pikadu.

Najčitaniji članci