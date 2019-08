'Želim igrati kao Pep, ali kak'? Neka on to napravi s Interom'

Najgoru utakmicu smo odigrali u najbitnijem trenutku. Onda malo razmišljaš o svemu da kad odigraš najgoru utakmicu dosad i izvučeš bod, nije to sve tako loše, započeo je trener Intera, Samir Toplak (49). Bila je to njegova 215. utakmica u HNL-u, ali Inter s igračem više nije uspio uzeti sva tri boda protiv Varaždina iako su od 50. minute imali igrača više. Završilo je 2-2, a iskreni Toplak je odmah nakon utakmice ispalio da su on i njegova momčad “debili”.

- Pokazalo se da se igrači ne mogu nositi sa pritiskom, toliko grešaka, nelogičnih rješenja, toliko stvari koje se ne događaju na treninzima, utakmicama, sve se to dogodilo protiv Varaždina. A bio sam još ‘vruć’ ha ha, to je izjava dana odmah nakon utakmice za moje lokalce. Bilo je to toliko razočaranje i stres, samo je izašlo iz mene. Mi smo analizirali utakmicu i znamo kakve smo prilike propustili i na kraju ispada da smo svi skupa ispali “debili”. Nadam se da u petom mjesecu nećemo morati razmišljati o tim neslavnim trenucima, objasnio je popularni ‘Samke’.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Njegov Inter trenutno se nalazi na devetom, pretposljednjem mjestu HNL-a s dva boda iz četiri utakmice. Situacija nije bajna, ali Toplak vjeruje u svoje igrače i kako će na kraju, kao i dosad, Inter opet ‘ploviti u sigurnoj zoni’. Trener iz Kneginca kraj Varaždina već je petu godinu u kontinuitetu na klupi ‘Diva iz predgrađa’ i već je postao svojevrsni zaštitni znak Zaprešićana. Uvijek nasmijani i iskreni bivši stoper Varteksa i njemačkog Bochuma, sad je već renomirani trener. A nije ni slutio da bi do ovog moglo doći kad je bio sportski direktor bivšeg prvoligaša iz Varaždina koji je silom prilika sjeo na trenersku klupu.

Od 'vatrogasca' do dugogodišnjeg trenera

- Sve je imalo neki svoj slijed, ali ipak je na kraju Inter ispao taj koji mi je udario pečat stabilnosti. Pet i pol godina na klupi jednog kluba je ‘strašno’, nije da osvajam trofeje pa da me trpe. To povjerenje koje imam tu je nenadoknadivo. Kad sam krenuo u Varteksu kao ‘vatrogasac’ nisam razmišljao da ću doći tako daleko. Sad sam u Top 10 trenera po nastupima u HNL-u, a biti u Top 10 ‘ičega’ je veliki uspjeh.

Vodio je Varteks (kasnije preimenovan u Varaždin), Cibaliju, Goricu, Zelinu i naposljetku Inter u kojem je i dan danas. Mnogo je igrača prošlo kroz ‘njegove ruke’, ali ima onih s koji su mu ostali u sjećanju ne samo zbog svojih igračkih kvaliteta.

Foto: Marko Prpic/Marko Jurinec/PIXSELL

- Bilo je puno igrača, ali jedan s kojim sam i danas u odličnim odnosima i za kojeg bi stavio ruku u vatru je Josip Brezovec. On je ratnik koji mi je pomogao i prošle godine, on je moj ‘broj jedan’. Ima puno dobrih koji više ne igraju tipa Bartolović, Lučić, Šafarić, dok su od ovih danas tu Nestorovski, Puljić, Andrić koji me cijene kao osobu i ja njih, znam što sam napravio za njih. A sad imam Mazalovića koji mi je više od kapetana, on je vrhunski dečko i igrač – objašnjava Toplak.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Bilo je i onih za koje je mislio da će biti top klasa, ali na kraju su se pokazali kao razočarenje.

- Došao mi je Andrija Kaluđerović, top karijera, vrhunska špica i lisac, a onda se dogodilo totalno razočaranje. Nije uspio zabijati, a imao sam velika očekivanja. Ali moja tiha patnja je Dominik Glavina koji je trebao izrasti u velikog igrača i… Ma samo to ću reći - zaustavio se Toplak.

'Htio sam se izgraditi kao Branko Ivanković'

Uvijek glasan i jasan kraj crte, svojom je karizmom i nastupom mnogima u očima izgradio ‘lik’ Samira Toplaka. Prati svjetske trendove, ali zna da je ipak u HNL-u.

- Ja sam s vremenom izgradio svoju osobnost. Sa suradnikom Lađevićem pratim trendove i imam svoj stav. Kad počinješ neku karijeru imaš trenere koje ti se sviđaju. Kao osoba sam se želio izgraditi kao Branko Ivanković, odnosno biti onakav kakav je on bio prema meni. Mogu se ja poistovjetiti s nogometom Guardiole, Kloppa, ali ja njih ne znam i to je neusporedivo s mojim nivoom. Ja bi htio igrati kao Manchester City, ali kak’? Neka dođe Pep u Zaprešić pa nek napravi takvu ekipu, ako ćemo realno – iskren je trener Zaprešićana.

Foto: Facebook

U devet godina trenerske karijere imao je mnogo dobrih i loših utakmica, ali jedna mu je posebno ostala u sjećanju.

- Polufinale kupa Varteks - Cibalia. Bili smo gladni, tamo smo bili poraženi 1:0, i onda pobjeda 3:0 u uzvratu. Emocija koja se ne može opisati, u inat svima. Frustrirajuća emocija. Ti igrači u tom trenutku, ma to je trebalo doživjeti. Ono nije bio profesionalizam, uvjeti su bili katastrofalni. Ono je bila čista ljubav prema klubu. Mladi dečki su tad tražili svoj izlaz i znali su da samo tu mogu krenuti u karijeru i ‘riskirali su živote’ da dođu na scenu – jasan je Toplak.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Nakon pet godina u Interu, možda je i vrijeme i za neke nove izazove. Ali, oni mogu još malo pričekati.

- Imao sam dvije, tri ozbiljne ponude. Međutim, u sve tri situacije se nešto nije poklopilo. Jednostavno, ne idem grlom u jagode. Tu imam svoj mir i ne idem dok nije 100% nešto bolje i izazovnije. ‘Uzeti lovu’ negdje neću, to me ne interesira i nije mi prioritet. Klub treba imati ambicije. A kad se to dogodi, onda ću otići – rekao je Toplak i dodao kako ne krije da bi volio otići put Njemačke:

- Bio sam u petom mjesecu na utakmici u Rostocku s puno bivših suigrača, pričali smo intenzivno o tome svemu. Ne samo prva i druga liga, nego i treća njemačka liga je jaka. To je neshvatljivo, nemjerljivo. Proračun od 9 milijuna eura, 15 tisuća ljudi na utakmici, strava koliko je to jako tržište i stvarno ću sve poduzeti da pokušam doći na njemačko tržište. Prije bi uzeo neku njihovu treću ligu i ‘dizao se’ nego otišao u ‘neku pustinju’ čisto za lovu – jasan je ‘Samke’.

Slijedi im Dinamo i nemilosrdna borba za opstanak

Na kormilu Intera nastavlja svoj put u HNL-u, a sljedeće gostovanje je već u petak protiv Dinama. Na Maksimiru Inter i nije u nekoj dobroj situaciji, ali možda je baš taj izostanak pritiska ključ za tu utakmicu.

- Očekujemo da se desi čudo. Molim se da prođu zbog hrvatskog nogometa i nas samih. Kad ideš na Dinamo – u zadnje dvije utakmice smo bili jako blizu. Vodili smo i 2-1 i 3-2 , ali nismo uspjeli. Mora se poklopiti puno stvari, da zabijemo prvu drugu šansu. Realan sam, male su nam šanse, ali u nogometu se dešavaju i veća čuda poput Maltežana u Splitu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Do kraja sezone ima još dugo, a trenutno stanje na ljestvici ne odgovara Toplaku i Zaprešićanima.

- Moram biti iskren, u ovom trenutku kako stvari stoje, mi i Varaždin smo na dnu prvoligaške ljestvice i to je realno stanje. Po igri smo možda mi zaslužili biti ispred nekih klubova, bit će bitka između nas i Varaždina za devetu poziciju. Ali duga je godina i još se svašta može dogoditi – zaključio je uvijek otvoreni i iskreni Samir Toplak.

Velika je borba pred kneginečkim stručnjakom i njegovim pulenima, ali Inter kao Inter, svake godine ‘plovi’ u sigurnoj zoni. Prema tradiciji, i ove bi godine trebali ostati u sigurnosti, a na tom putu imaju čvrstu i isprobanu ruku na trenerskoj klupi.