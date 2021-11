Znam Valdasove trenerske kvalitete, radio sam s njim u dvije prilike u dva kluba, zaista vjerujem da posjeduje kvalitete koje trebaju Hajduku. On može izgraditi način igre koji želimo ovdje na Poljudu, tako da sam uvjeren da su ispred nas dobri mjeseci na terenu, rekao je nakon dovođenja novog trenera sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius za Novu TV.

Nakon godinu dana, opet se sreo njegov put i put Valdasa Dambrauskasa, samo - u Splitu. Nakon odlaska Paola Tramezzanija pa Jensa Gustafssona, Litavac je treći trener Hajduka u posljednjih godinu dana.

- Vjerujem u Valdasa, vjerujem u našu momčad, u ono što radimo u klubu i u strategiju na kojoj radimo. Tako da se nadam da je konačno došlo vrijeme da Hajduk pobjedi. I to ne samo da osvoji nešto, nego da bude konstantan i osvaja trofeje. To je najvažnije, jer svaki klub živi od rezultata. Stvarno vjerujem da imamo kvalitetom jako dobre igrače u svlačionici i da će ih Valdas sada podignuti na razinu više te da ćemo početi igrati kako svi od nas očekuju - rekao je Nikoličius.

Nakon Žalgirisa i Gorice, bit će to treći klub u kojem će litavski dvojac pokušati napraviti rezultatski iskorak.

- Obojica smo nogometni manijaci, kako bi nas nazvao. Obojica živimo nogomet, žrtvujemo puno vremena u životu zbog nogometa tako da je za mene normalno da kada ste ovoliko dugo u poslu da vam se putevi s nekim ljudima presretnu više puta.

Istaknuo je Nikoličius da je glavni cilj i dalje osvajati trofeje te da će vjerojatno tražiti tri-četiri pojačanja na zimu, a to će uvjetovati i mogući odlasci igrača.

- Vjerujem da trebamo napadača, trebamo desnog bočnog koji će biti konkurencija Lovrencsicsu, trebamo još jednog veznjaka i kao što znate Eduok je sada ozlijeđen na duže vrijeme, tako da trebamo i jednog krilnog igrača - rekao je Nikoličius pa objasnio da će, ako će biti i najmanje šanse, pokušati dovesti najbolje moguće igrače. Jesu li to možda Ivan Perišić i Nikola Kalinić?

- Znate što kažu u nogometu – nikad ne reci nikad. Svaki dobar, kvalitetan igrač koji se po našem mišljenju može uklopiti u Hajduk je naša meta. Ne odbijamo mogućnost dovođenja ijednog od njih, ukoliko budemo imali i malu šansu, budite sigurni da ćemo napraviti sve u našoj moći da uspješno završimo posao - rekao je.

On se već aklimatizirao na Split, ali svjestan je da navijači žive za jedan cilj.

- Kada me predsjednik pitao prije imenovanja zašto bi želio doći u Hajduk, rekao sam mu da samo želim vidjeti kako će grad izgledati kada podignemo trofej nacionalnog prvaka. To je misao koja me pokreće svakog dana i živim za to kako će sve izgledati kada osvojimo naslov prvaka. Ništa drugo, nikakvo uživanje u gradu i njegovim blagodatima nego samo fokus, fokus na naše ciljeve - zaključio je sportski direktor Hajduka.