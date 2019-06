'Želimo sve utakmice vatrenih! Naša je ljubav bezuvjetna...'

Hrvatski je nogometni savez odlučio da se kvalifikacijska utakmica za Euro Hrvatska - Mađarska igra 10. listopada u Splitu, no nakon toga Hajduk se požalio kako im nitko to nije javio (iako su savezu poslali prijavu za domaćinstvo) i opet doveo u pitanje dolazak "vatrenih" na Poljud, što toliko žele i srebrni junaci i navijači.

Dan nakon toga oglasio se Osijek. I na svojim stranicama potencirao ono što se zna i u svakoj prilici ponovno dokazuje.

"Protiv Walesa su kvalifikacijski bodovi za plasman na Europsko prvenstvo 2020. godine bili iznimno važni, pa je Dalićevim izabranicima itekako trebala ona prava navijačka atmosfera ispunjenog stadiona. I dobili su je "vatreni", kao i uvijek do sada u Gradskom vrtu, gdje nitko na tribinama ne ostaje suzdržan kada je na terenu naša izabrana nacionalna vrsta", piše NK Osijek i nastavlja:

"I uistinu nije slučajno ni bez razloga da Hrvatska baš u našem gradu ima najbolji rezultat. Stvorena je prava 'kemija' između reprezentacije i svih zaljubljenika u nogomet, u sport općenito, u Hrvatsku, zaljubljenika koji reprezentaciju dolaze vidjeti, pozdraviti, bodriti, i čine to srčano, iz duše, ne štedeći ni grla ni dlanove. O emotivnom ozračju uvijek se još dugo priča nakon što utakmica završi."

"Stoga ne čudi da i rezultati ne izostaju, da se najuspješnije igra upravo u srcu Slavonije. Ovdje je potpora maksimalna, sve se ulaznice brzo rasprodaju jer svi žele doći bodriti svoju reprezentaciju. I čine to ponosno, bez ikakve zadrške. Kod nas svaki igrač ima tretman kojega zaslužuje kao dio momčadi koja je viceprvak svijeta. I dečki to vraćaju na travnjaku, pa su nas u Gradskom vrtu naviknuli na pobjede. Srca svima budu puna - nama što smo imali priliku iznova pokazati koliko volimo Hrvatsku i nosimo je do novih uspjeha, a igračima jer to osjete i znaju što ih neupitno čeka svakim novim nastupom u gradu na Dravi."

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Sve je potkrijepio direktor kluba Igor Galić:

- Svatko tko je proveo samo minutu na stadionu Gradski vrt dok je na terenu naša reprezentacija ili hodao ulicama našeg grada kada je reprezentacija gost u Osijeku, osjetio je kakav je to praznik našim sugrađanima i gostima. Osijek je dokazano najbolji domaćin, u Osijeku je dokazano najveća popunjenost, u Osijeku je dokazano najbolji sportski rezultat naših "vatrenih". Slavonci, Baranjci, Osječani, širokih ruku i još šireg srca dočekuju naše srebrne nogometaše. Stoga se stavljamo na raspolaganje za sve buduće reprezentativne utakmice!

Da, i Osijek je poslao kandidaturu za utakmicu s Mađarskom. Drugim riječima: Ako Split ne želi, ima tko želi i tko će otvoriti srca reprezentaciji...