Želite proslaviti titulu Arsenala na Emiratesu? Karte se prodaju za nevjerojatnih 60.000 eura!

Osam bodova prednosti nad Manchester Cityjem, uz utakmicu više, navijačima Arsenala daju nadu za osvajanje Premiershipa nakon 19 godina.

Do kraja prvenstva ostalo je još 10 kola, odnosno 30 bodova, što znači da je utrka za titulu i dalje otvorena.

Međutim, navijači 'topnika' uvjereni su da im ove godine naslov ne može 'kliznuti' iz ruke, a da će proslava na Emiratesu u zadnjem kolu biti nezaboravna. Shodno tome, 28. svibnja svi žele na utakmicu protiv Wolvesa.

Foto: PETER CZIBORRA

Na legalan način gotovo je nemoguće doći do ulaznice za tu utakmice, no zahvaljujući preprodavačima 'na crno', najzagriženiji još uvijek mogu doći do vrijednog papirića.

Međutim, za njega će morati posegnuti duboko u džep i izdvojiti čak 60.000 eura, koliko doseže cijena na crnom tržištu, piše The Sun.

Arsenal će u subotu na Emiratesu dočekati Leeds, dok u idućem kolu gostuje kod Liverpoola. Posebno će težak raspored 'topnici' imati od 26. travnja do 7. svibnja kada ih, u nizu, očekuju utakmice protiv Manchester Cityja, Chelseaja i Newcastlea.

Foto: DAVID KLEIN

