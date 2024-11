Želja je Njemačka na Poljudu! Ali prije toga potrebna je oštra osuda zvižduka Ivanu Perišiću...

Marijan Kustić i Zlatko Dalić u petak će se u podne ugodno smjestiti u fotelju Uefine dvorane u Nyonu i nasmješeni pratiti ples kuglica. Bez stresa, bez pritiska, u okruženju u kojem se tako dobro osjećaju, među najvećima. A ždrijeb koga god dodijeli, svejedno je. Jer Hrvatska je svoj cilj ostvarila, ostaje u najjačem rangu, među osam je najboljih u Europi, a na putu do završnog turnira Lige nacija stoje Francuska, Njemačka ili Španjolska. Giganti koji nose velik izazov i motiv, a s kojima se Dalićevi "vatreni" mogu nositi. Dokazali su to.

- Konstantno smo u vrhu, to su naše utakmice, protiv najboljih - ponavlja izbornik.

Svi su na Fifinoj ljestvici iznad Hrvatske, koja je 12., svi imaju momčadi koje vrijede više od naših 281,5 milijuna eura, ali nitko od njih neće veselo stiskati šake ako, u konkurenciji Italije, Nizozemske i Danske, izvuče Modrića i ekipu.

U hrvatskom je taboru najveća želja Njemačka. Jedina od tih selekcija protiv koje nemamo negativan omjer i jedini velikan protiv kojeg Dalić nikad nije vodio "vatrene". Posljednji okršaj datira još s Eura 2008. Kada je Hrvatska pobijedila 2-1 golovima Srne i Olića, Martin Baturina kao petogodišnjak još nije ni igrao nogomet, Dalić je taman dobio otkaz u Rijeci i započeo svoju međunarodnu trenersku karijeru odlaskom u Dinamo iz Tirane, a Luka Modrić je, dakako, briljirao na terenu u hrvatskom dresu.

Split: UEFA Liga nacija, utakmica između Hrvatske i Portugala | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dalić je rekao da bi rado izbjegao Španjolsku, Sosa bi htio baš "furiju", da im naši uzvrate za Euro, a navijači su se u anketi na 24sata izjasnili: Njemačku bi 74 posto, Francusku 18, a Španjolsku osam posto.

I to u Splitu! To želi 55 posto navijača, njih je 19 posto za osječku Opus Arenu, 16 posto za Maksimir...

Poljud i jest logičan izbor za najveće utakmice, dok god istočna tribina Maksimira nije u funkciji. I igrači vole taj huk, ozračje u srcu Dalmacije, a i Dalić je nakon remija s Portugalom rekao:

- Uvijek u Splitu imamo veliku podršku, razgovarat ćemo o tome da i četvrtfinale igramo u Splitu, zašto ne?!

Foto: Bahho Kara

No, nužna je bila i osuda. Osuda koja je ovaj put izostala. I od HNS-a i od Zlatka Dalića. Ni kad su dvojica primitivaca vrijeđala Marka Livaju na treningu u Rijeci, Dalić tome nije htio posvećivati pažnju. Ignoriranje je najbolja metoda, kaže. Ali ne prolazi uvijek. I morao je reagirati, otići do gledatelja, prekoriti ih zašto to rade, no sve je otišlo predaleko. Neki smatraju da je zakasnio s reakcijom, i on i savez, koji je nekoliko sati kasnije priopćenjem osudio takvo ponašanje i zaštitio svog igrača, a Livaja se pokupio iz reprezentacije i više se nikad nije htio vratiti.

- Reprezentacija je iznad svega i za reprezentaciju moraš neke stvari istrpjeti'. Gdje bismo stigli kad bi svaki igrač odlazio zato što mu nešto viču s tribina?! - rekao je tada Dalić.

Oštro je kritizirao i navijače u Osijeku nakon poraza 3-0 od Austrije u lipnju 2022.

Foto: LISI NIESNER/REUTERS

- Hrvatska reprezentacija donijela je cijeloj domovini toliko sreće i ponosa i nije zaslužila zvižduke! Žao mi je što je to bilo u Osijeku i našoj Slavoniji. I da izgubimo deset zaredom, dečki to nisu zavrijedili. Oni čine zajedništvo i hrvatskom narodu donose veselje i jako mi je bilo žao - rekao je, pa dan kasnije bio još oštriji:

- Slavonija i Osijek su uvijek na sjajan način primali i podržavali reprezentaciju, oni vole svoju reprezentaciju i podržavaju je. To nisu zviždali navijači hrvatske reprezentacije nego neki koji priželjkuju nemile scene, da se ne vraćam na Saint-Etienne i Milano, da Hrvatska igra pred praznim tribinama. Ja te zvižduke ne mogu zabraniti, ali mogu, hoću i moram zaštititi hrvatsku reprezentaciju, ona to ne zaslužuje, a pogotovo ne ovi igrači koji daju sve od sebe u svakoj utakmici. Hrvatska reprezentacija je mjesto okupljanja, zajedništva hrvatskog naroda i ponosa, puno lijepih stvari je donijela i dok god sam ja izbornik, trudit ću se da bude mjesto okupljanja, zajedništva i ponosa svih Hrvata.

Tada je zviždao manji broj od 13.994 gledatelja u Gradskom vrtu, a izbornik je djelovao ljutito i pogođeno. Sad, nakon što je gotovo pola od 33.389 gledatelja zviždalo jednom igraču, zbog priče koja nema nikakve veze s hrvatskom reprezentacijom, ni traga ljutnji, čak ni gorčini. Sipao je samo pomirljive tonove.

Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

- Igrao sam tu, razumijem emociju prema igračima Hajduka i kako to doživljavaju i njihova očekivanja. Nije završilo lijepo, ali Ivan nije zaslužio zvidžuke, jedan je od najvećih igrača u povijesti, napravio je puno i trebamo biti svi zajedno. Ali razumijem reakciju pojedinaca, teško je tu ljubav i emociju svladati. No, iznad svih nas i klubova je Hrvatska - rekao je nakon utakmice, a dva dana kasnije nastavio u istom tonu:

- Nije toga trebalo biti jer igrala je reprezentacija, bio je Dan sjećanja... Ali to su emocije navijača Hajduka, koji su imali velika očekivanja kad je Perišić dolazio pa je stiglo razočaranje. Nadam se da toga više neće biti.

Da, emocije navijača Hajduka su velike, duboke. Ali njihovi zvižduci ne bi trebali naići na veće razumijevanje od zvižduka navijača reprezentacije zbog loše igre i poraza "vatrenih". Zato su i Dalić i HNS morali odlučnije zaštititi Perišića. Da se isto ne ponovi u ožujku.

Mogući protivnici Hrvatske u četvrtfinalu Lige nacija

Hrvatska je 12. na Fifinoj ljestvici i tržišna je vrijednost momčadi 281,5 milijuna eura.

Francuska

2. na Fifinoj ljestvici

1,01 milijarda eura vrijednost

Učinak protiv Hrvatske: 10 utakmica, 6 pobjeda, 3 remija, 1 poraz

Španjolska

3. na Fifinoj ljestvici

781 milijun eura vrijednost

Učinak protiv Hrvatske: 11 utakmica, 7 pobjeda, 1 remi, 3 poraza

Njemačka

11. na Fifinoj ljestvici

782 milijuna eura vrijednost

Učinak protiv Hrvatske: 5 utakmica, 2 pobjede, 1 remi, 2 poraza