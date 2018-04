Želje su se ispunile, Marin Čilić igra prvi: Atmosfera je idilična

Kao što su se u našoj Davis Cup reprezentaciji i nadali, Marin Čilić sutra će otvoriti sudar s Kazahstanom. Prvi meč na rasporedu je u 14 sati (Čilić - Popko), a nakon toga na varaždinsku zemlju će Borna Ćorić i Mihail Kukuškin od kojeg je naš drugi reket izgubio oba dosadašnja meča.

- Moram pogledati prijašnje mečeve i vidjeti gdje sam griješio u porazima iako sam ja sada puno drugačiji igrač, kao i on uostalom. Zato to i ne znači puno, no čisto da vidim te neke detalje. Moram se dobro pripremiti, imam danas trening od dva sata, pa odmor i sutra meč - najavio je Borna Ćorić sudar s Kukuškinom.

Marin, pak, otvara protiv malo poznatog Dmitrija Popka.

- Nije mi Popko uopće poznat, on je Challenger igrač, nisam ga još vidio na ATP nivou, no respektiram ga. Ovo je ipak Davis Cup i svašta je tu moguće. Iskusni smo, znamo što možemo očekivati i bit ću fokusiran od prvog poena na meč - priča Marin te hvali podlogu u Varaždinu.

- Teško je napraviti zemljani teren u dvorani, jako je to specifično, no ekipa je napravila sjajan posao u Varaždinu. Napravili su teren kakav smo priželjkivali i nadam se da će nam to donijeti prevagu.

Izbornik reprezentacije Željko Krajan prokomentirao je razdoblje priprema koje je sad pri kraju:

- Definitivno smo zadovoljni s pripremama. Od prvog dana su izgledali kao da nam je treći ili četvrti dan treninga. Nije trebalo mnogo vremena za prilagodbu s tvrde podloge. Sada to nije toliko došlo do izražaja, jer su dečki u formi, imaju puno samopouzdanja i to se vidi od prvih treninga. Svi su jako motivirani, daju sve od sebe, guraju jedan drugoga. To se osjeti, atmosfera je odlična, rekao bih idilična, i nadamo se dobrom rezultatu - kaže Krajan.