Željezničar preko noći postao viralni hit. Milijuni su pogledali njegovu objavu na mrežama...

Piše Luka Tunjić,
Željezničar preko noći postao viralni hit. Milijuni su pogledali njegovu objavu na mrežama...
Foto: Elmedin Hajrovic

Nogometna senzacija u BiH! Iako derbi Željezničara i Sarajeva završio bez golova, viralna objava Željezničara s neobičnom fotografijom osvojila internet. Šale i memeovi preplavili komentare, dok navijači ne prestaju s pitanjima

Admiral

Bosna i Hercegovina prošli je tjedan proslavila jedan od najvećih uspjeha u povijesti tamošnjeg nogometa. "Zmajevi" su izborili plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, stoga su mnogi s puno entuzijazma čekali veliki gradski derbi bh. nogometa između Željezničara i Sarajeva u  27. kolu prvenstva.

Očekivali su se vatromet i spektakl, ali situacija na terenu bila je potpuno drugačija. Odigrala se tvrda i taktički zatvorena utakmica koja je završila 0-0.

Unatoč tome, objava Željezničara nakon utakmice postala je viralni hit sa skoro tri milijuna pregleda i više od 55.000 lajkova na društvenoj mreži X-u (bivšem Twitteru). Željezničar je u opisu objave napisao tek 'Kraj', a u objavi je priložena grafika s rezultatom i fotografijom s utakmice.

Upravo je ta fotografija razlog zašto je objava postala viralni hit. Mnogi su komentirali izbor fotografije koju je Željezničar objavio uz rezultat. Na taj su račin nastale brojne šale i 'memeovi' u komentarima, a većina ih ističe: 'Od toliko fotografija s utakmice, vi ste odabrali ovu?'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 0
