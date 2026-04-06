Željezničar preko noći postao viralni hit. Milijuni su pogledali njegovu objavu na mrežama...

Bosna i Hercegovina prošli je tjedan proslavila jedan od najvećih uspjeha u povijesti tamošnjeg nogometa. "Zmajevi" su izborili plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, stoga su mnogi s puno entuzijazma čekali veliki gradski derbi bh. nogometa između Željezničara i Sarajeva u 27. kolu prvenstva.

Očekivali su se vatromet i spektakl, ali situacija na terenu bila je potpuno drugačija. Odigrala se tvrda i taktički zatvorena utakmica koja je završila 0-0.

Unatoč tome, objava Željezničara nakon utakmice postala je viralni hit sa skoro tri milijuna pregleda i više od 55.000 lajkova na društvenoj mreži X-u (bivšem Twitteru). Željezničar je u opisu objave napisao tek 'Kraj', a u objavi je priložena grafika s rezultatom i fotografijom s utakmice.

Upravo je ta fotografija razlog zašto je objava postala viralni hit. Mnogi su komentirali izbor fotografije koju je Željezničar objavio uz rezultat. Na taj su račin nastale brojne šale i 'memeovi' u komentarima, a većina ih ističe: 'Od toliko fotografija s utakmice, vi ste odabrali ovu?'