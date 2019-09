Zgrozio izjavom: "Bacite mu 10 banana i zaustavit ćete ga"

Italiju su ponovno zgrozili rasistički komentari. Ovoga puta ih je dao nogometni analitičar Luciano Passirani, a bili su upućeni Romeluu Lukakuu.

On se osvrnuo na rasističke uvrede navijača upućene Lukakuu za vrijeme utakmice Cagliarija i Intera odigrane prije dva tjedna. A umjesto da osudi grozni ispad na tribinama, on je uputio još gori komentar. I to uživo na televiziji.

- Lukaku je jedno od najboljih pojačanja Intera. Ne vidim takvog igrača ni u jednoj drugoj talijanskoj momčadi. On je jedan od najsnažnijih, zato ga volim, kao da je blizanac Duvana Zapate iz Atalante. Oni imaju nešto ekstra što drugi nemaju, zabijaju golove i vuku svoje momčadi. Taj tip ubija jedan na jedan. Jedini način da ga zaustavite jest taj da mu bacite deset banana da ih pojede - izrekao je Passirani koji se naknadno ispričao, ali to mu nije pomoglo jer je direktor televizije TopCalcio24 poručio da se analitičar više nikada neće pojaviti na njihovoj televiziji.

- Gospodin Passirani ima 80 godina. Hvaleći Lukakua je upotrijebio metaforu koja je ispala rasistička. Mislim da se radilo o trenutačnom gubitku lucidnosti, ali ne mogu tolerirati takve greške. On više nikada neće nikada biti naš gost - rekao je Fabio Ravenazzi.

Belgijski napadač je u Inter stigao ljetos iz Manchester Uniteda. Koštao je 65 milijuna eura, a u prva tri kola Serie A je zabio dva gola. Nije bio strijelac na otvaranju prvenstva protiv Udinesea, ali je nakon toga zabijao Cagliariju i Lecceu.

Žrtve rasizma bili su i Balotelli i Koulibaly

Rasizam u Italiji nije novost. Godinama ga je trpio Mario Balotelli. On se dugo godina susretao s izjavama "Balotelli, ti nisi Talijan. Ti si crnac iz Afrike" te "Ne postoje crni Talijani". Prošle godine je najveće probleme imao sjajni Napolijev stoper Kalidou Koulibaly. Najgore je bilo kada su ga vrijeđali navijači Intera, trenutnog Lukakuovog kluba. Koulibaly je na toj utakmici isključen nakon što je sarkastično zapljeskao.

- Uopće nisam ljutit na Koulibalyja zbog crvenog kartona. Tražili smo suca nekoliko puta da prekine utakmice, ali sve što smo dobili je nekoliko objava službenog spikera. Koulibaly je obično miran dečko, dobro je odgojen i morao je slušati te rasističke povike. Nije bio sto posto u utakmici u takvoj atmosferi. Mogli su zaustaviti susret na pola sata, Italija je prekrasna zemlja, ali ovo moramo prekinuti. Ako neće oni, mi ćemo. Prekinut ćemo utakmicu i odšetati s terena - rekao je nakon te utakmice Napolijev trener Carlo Ancelotti.