Zidane: Cristiano je zabrinut, ali vjerujem da će igrati finale

Pomalo neobičan El Clasico vidjeli smo u nedjelju na Nou Campu. Posljednji duel između Barcelone i Real Madrida završio je 2-2, odmah u prvom poluvremenu isključen je Sergi Roberto zbog udaranja Marcela, a opet je bilo i spornih sudačkih odluka.

Ipak, najviše u oči upada zamjena Cristiana Ronalda već nakon prvog dijela. Portugalac je nezgodno pao kod postizanja prvog gola u 15. minuti i, kako se čini, ozlijedio desni gležanj. Pružena mu je pomoć, ubrzo je nastavio, no samo do 45. minute, a u nastavku smo umjesto njega vidjeli Marca Asensija.

Trener Kraljevskog kluba, Zinedine Zidane, nije bio presretan takvim ishodom, ali nije širio paniku:

- Uskoro ćemo vidjeti koliko je ozbiljno. Trenutno, nije dobro, ali mislim da je problem sitan, a tako se čini u Cristianu, iako je malo zabrinut. Mislim da će biti spreman za finale Lige prvaka - izjavio je francuski velikan.

