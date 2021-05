Jako teška i prevrtljiva sezona za Real Madrid, u kojoj bi mogli ostati bez trofeja, je izgleda ostavila velike posljedice na treneru Zinedineu Zidane (48) koji bi trebao na kraju sezone napustiti klub.

Jako stresno razdoblje je iza francuskog trenera koji se kroz cijelu sezonu borio s brojnim izostancima, a ništa nije drugačije ni u završnici sezone. Zidane je očito puknuo pod ogromnim pritiskom očekivanja koje ima u Realu, a Marca piše kako je psihički i fizički slomljen te potrošen nakon teške sezone koja je ostavila traga na njemu.

Madriđani dva kola prije kraja imaju dva boda manje od prvoplasiranog Atletico Madrida i sve je izvjesnije da će ostati bez trofeja ove sezone što bi bilo veliko razočaranje za klub takvog renomea. Još u siječnju ove godine su imali blamažu u šesnaestini finala Kupa kada su ispali od trećeligaša Alcoyana, a u polufinalu Lige prvaka bolji je bio Chelsea.

Unatoč izostanku trofeja, Florentino Perez i dalje ima povjerenje u Zidanea koji mu je donio tri Lige prvaka i dvije La Lige u posljednje četiri godine, ali očito veliki Zizou više ne može izdržati ovaj pritisak.

No, ovaj rasplet je Perez očekivao pa je već pripremio nasljednika Zidaneu u slučaju njegova odlaska, a to bi trebao biti legendarni Raul Gonzalez. On je karijeru završio 2015. godine u New York Cosmosu, a trenerskoj karijeri se posvetio prije dvije godine kada je preuzeo Real Castillu, drugu momčad Reala. Baš kao što je slučaj bio i sa Zidaneom, koji je također u drugoj momčadi započeo svoju trenersku karijeru, bilo je logično da i Raul jednom sjedne na klubu kraljevskog kluba, a to će se izgleda dogoditi već na kraju sezone, piše Marca.

Legendarnom Francuzu ovo je drugi mandat na klupi Reala, stigao je 2019. godine nakon što se Julen Lopetegui nije proslavio, a do danas je osvojio jednu La Ligu. Prvi mandat od 2016. do 2018. godine mu je bio puno uspješniji. Iako su svi govorili da je velika Realova greška što tako neiskusnog trenera stavlja na klupu, Zizou je ubrzo pokazao svoju genijalnost i s klubom osvojio tri Lige prvaka zaredom te jednu La Ligu.

Začepio je usta svim kritičarima i u kratkom vremenu postao jedan od najboljih trenera današnjice. Nakon treće Lige prvaka je otišao, smatrao je da više ne može dati Realu, ali se vratio pomoći. Ipak, ovaj put je, izgleda, došao konačan kraj.