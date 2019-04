Zidane: To je nedopustivo! Ma, samo da sezona više završi...

Real Madrid nastavlja kiksati diljem Španjolske, kraljevski klub u nedjelju je "pao" kod Rayo Vallecana (1-0). Ništa čudno, Madriđani ove sezone nisu na pravom putu, pokazuju to i dosadašnji rezultati u Primeri i Europi. Mnogi tvrde, ali i s pravom, kako je Real Madrid najveći klub na svijetu, na Santiago Bernabeuu kroz povijest je stiglo čak 13 Liga prvaka. I baš stoga čude slabi rezultati Reala u Primeri, u posljednjih 15 godina osvojeno je tek četiri naslova prvaka.

Perezu Španjolska nije važna

Florentino Perez u svoja je dva mandata (prvi put od 2000. do 2006. godine, drugi put od 2009. godine) na čelu madridskog velikana, u 15 godina osvojio tek četiri naslova prvaka Španjolske. Što je za klub takvog renomea prilično razočaravajuće. Još bolniji podatak za sve navijače je osvajanje samo dvije titule u posljednjih 10 godina. Veliko je pitanje zašto Real ne može biti uspješniji u Španjolskoj? Zbog Barcelone, velikog broja utakmica svake sezone ili nekog trećeg razloga. Najvjerojatnije, svega po malo...

Real Madrid je (pod današnjim predsjednikom) 2001. i 2003. godine osvajao naslove prvaka, no onda se Florentino Perez odlučio riješiti Vincentea Del Bosquea. Kraljevski klub se okrenuo modelu "galacticosa", što mu i nije donijelo puno sreće. Odlazak Perez s predsjedničke funkcije odmah je donio ploda, Real Madrid je dvaput zaredom (2007. i 2008.) osvajao Španjolsku.

Florentino Perez na čelnu se poziciju vratio 2009. godine s velikim najavama, no Real Madrid sljedećih deset sezona na domaćoj sceni nije uspio parirati Barceloni. Bez obzira na potrošenih gotovo milijardu eura (točnije 929,5 milijuna eura) na razna pojačanja, pa i promjenu čak sedam trenera. Na klupi kraljevskog kluba mijenjali su se Pellegrini, Mourinho, Ancelotti, Benitez, Zidane, Lopetegui i Solari, osma promjena (u samo 10 godina) je povratak Zinedinea Zidanea.

Barcelona i Juventus imaju osam naslova u 10 godina

Barcelona je u tom periodu osvojila čak osam naslova prvaka, toliko bi ih u Njemačkoj trebao na kraju ove sezone imati Bayern, a toliko ih u Italiji ima Juventus. Velikani su uvjerljivi, Real Madrid se i dalje muči. Prošlu sezonu Madriđani su završili na trećoj poziciji, s čak 17 bodova zaostatka za prvakom Barcelonom. Jučerašnji poraz od Rayo Vallecana vratio ih je u slično razdoblje, Real je danas devet bodova iza drugoplasiranog Atletica, a čak 18 iza Barcelone.

Zinedine Zidane želi promijeniti karakter svoje momčadi, legendarni Francuz i dalje jasno tvrdi:

- Više me zanima osvajanje španjolskog prvenstva, nego Lige prvaka - kazao je nekoliko puta Zizou, tako jasno svima u svlačionici, ali i izvan nje dao do znanja koji su Realovi prioriteti sljedeće sezone. A Zidane je iskren bio i poslije jučerašnjeg poraza.

- Sve do kraja utakmice mi ništa nismo napravili na terenu. Nije problem što nismo zabili, već nismo bili dobri niti u jednom aspektu. Nekada ne zabijete gol, ali stvarate prigode. Mi nismo radili ništa, to je nedopustivo! Ne žalim što sam ponovo preuzeo Real, to nikako. Ali, odgovornost za ovakve predstave je na meni i igračima, toga moramo biti svjesni. Ma, samo da sezona što prije završi... - zaključio je Zidane.

Gareth Bale nije ni sjeo u bus sa suigračima već je odmah otišao na odmor u Wales, a već 574 minute ni jedan igrač osim Benzeme nije zabio gol. I to dosta govori...

Prvaci u ligama petice otkako se Florentino Perez vratio u Real Madrid