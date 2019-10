'Žigin gol? Odličan je nogom, a trebalo mu je 10 kola da zabije'

Igor Postonjski ima loptu, sučeva nadoknada je već prošla, a na semaforu 2-1 za Istru. Sudac Jović još opominje Istrinog Bosančića i Ljubića iz Intera, a u 94. minuti daje znak za izvođenje slobodnog udarca. Samir Toplak je na rubu svog prostora, poslao je i Freliha u šesnaesterac i... Lopta se odbija, dolazi do Žige - gol. GOL! Bili su Zaprešićani u deliriju, a nije mogao vjerovati ni njihov strateg koji je grlio stožer i lsavio gol Intera za 2-2 (0-1).

- Kad tako zabiješ, to se događa jednom u životu, da tvoj golman zabije u zadnjoj sekundi. Teško je to za opisati. Bio sam presretan kao i cijeli stožer i momčad na terenu. Poslije utakmice sam iskritizirao Žigu jer odlično igra nogom i između ostalog, radi toga je doveden. I onda njemu treba deset kola da zabije gol?! - našalio se Toplak na račun gola koji je zabio njegov golman u posljednjim sekundama utakmice.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Veliki je to bod za Zaprešićane koji su se tako bodovno izjednačili s Varaždinom koji još mora odigrati svoju utakmicu u 11. kolu i to na Poljudu protiv Hajduka.

- Dok osvojiš bod na takav način, naravno da moraš biti zadovoljan. No, trebali smo riješiti utakmicu u prvom poluvremenu. Nudili su se, a mi to nismo iskoristili i u drugom poluvremenu su nam zabili dva tragikomična gola na isti način. Ali, vratilo nam se. Veliki je to bod u psihološkom smislu, da se vidi da možemo bez problema s Istrom o kojoj se pišu hvalospjevi, a dok nam se vrate Serderov, Mlinar i Ahmedi, bit ćemo još bolji - prokomentirao je Toplak utakmicu u Puli (2-2).

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Sad im slijedi odmor zbog reprezentativne stanke, a onda ogled protiv Osijeka kod kuće, a zatim i kod spomenutog Varaždina na stadionu na kojem je Toplak već radio kao trener, ali i nastupao kao igrač u dresu Varteksa.

- Protiv Osijeka smo tamo u određenim trenutcima igrali jako dobro, a kod kuće možemo biti bolji. Naravno da bi bio zadovoljan s bodom, ali to moramo tražiti i nešto više. Nakon toga nam slijedi Varaždin koji će sigurno biti pod pritiskom takve utakmice i tu bi trebali iskoristiti naše iskustvo u odnosu na njih - kratko se osvrnuo trener Intera na nadolazeće izazove 'žutih'.