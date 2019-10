Imamo novog Leticu: Golman Intera zabio za bod u 94. min.!

Nogomet je sport u kojem baš nikada ne smijete misliti da je gotovo. Makar do kraja utakmice ostalo i nekoliko sekundi jer čuda su uvijek moguća, a posebno u našem HNL-u!

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Nogometaši Istre 1961 se mogu pohvaliti jednim neobičnim rekordom, a to je da su im dva golmana zabila golove u posljednjim sekundama utakmice. Prvo Hajdukov Karlo Letica, a sada Interov Žiga Frelih!

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Slovenac je spektakularno zabio za bod svoje momčadi protiv Istre i to u 94. minuti (2-2). Inter je poveo u prvom dijelu preko Grgića, a Puljani su preokrenuli golovima Ivančića i mislili su da je to to.

Minuta 94. je tekla, Istra se spremala na još jedno slavlje nakon remija protiv Hajduka, a onda čudo koje možete vidjeti samo u HNL-u. Inter Zaprešić imao je korner, lopta se odbijala u petercu u gužvi, a onda je došla na Žiginu nogu koji ju je pospremio za veliki bod i slavlje svoje momčadi.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Puljanima se nešto slično dogodilo i 2018. na Poljudu kada im je Karlo Letica u posljednjoj sekundi zabio za 3-2.

Žiga nije baš bio u nekoj formi, imao je nekoliko kikseva, a posebno protiv Hajduka kada je primio 'pacerski' gol. No ovaj spektakl u sudačkoj nadoknadi je nevjerojatna injekcija samopouzdanja za njega i njegovu momčad koja je na posljednjem mjestu HNL-a. Ali ovaj bod bi itekako mogao biti presudan u utrci s Varaždinom za opstanak.