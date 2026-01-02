Dinamo na transfer tržnici: Villar na izlaznim vratima, Stojković i Jagušić na meti Al-Jazire. Čeka se rasplet s Matkovićem i pojačanja u napadu. Zimski prijelazni rok će biti uzbudljiv
KUHA SE MERCATO PLUS+
Zimska rasprodaja dinamovaca: Jedan na zapad, drugi na istok?
Zvonimir Boban i Dario Dabac, glavni kreatori Dinamove sportske politike, ovih dana imaju pune ruke posla. Rade na ulaznim, ali i izlaznim transferima. Ljetos su doveli čak 18 novih igrača, ali nisu se svi pokazali kao pojačanja.
