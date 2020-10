'Živimo svoje snove. Vjerovali smo, a poljubila nas je i sreća'

Možda ćemo na pumpi kupiti koje pivo, ne znam. Najvažnije je da smo prošli. Ovo je pobjeda za naše navijače, rekao je nakon utakmice Simon Rožman

<p>Na konferenciju za novinare <strong>Simona</strong> <strong>Rožmana </strong>prije utakmice s <strong>Kopenhagenom </strong>u Danskoj došlo je nula (0!) tamošnjih novinara. Nijedan. Toliko im je bio bitan. A sad je Slovenac na čelu hrvatskog kluba napravio ogroman uspjeh i izbacio njihovu uzdanicu iz Europe. </p><p>- Najbitnije da su igrači vjerovali. Ovih deset dana bila je totalna mobilizacija za Europu i svi u klubu su radili nevjerojatan posao. Kad osjetiš kao trener takvu podršku, lakše je razmišljati o utakmici. Sva organizacija je bila na nivou i odradili smo kako jedino mislim da smo mogli. Jako smo se dobro pripremali, a dečkima skidam kapu. U ovim okolnostima to je fantastični uspjeh za naš grad, klub i cijelu Hrvatsku. Trebamo biti ponosni i čestitati dečkima koji mukotrpno rade kad ne ide, ali Europska liga je tu i živimo svoje snove - objasnio je slovenski stručnjak.</p><p>Riječani su slavili autogolom Ankersena, a veliku je uogu u tome imao <strong>Franko Andrijašević </strong>koji je napravio dar-mar u gostujućoj obrani i zatim uz pomoć prečke donio Rijeci barem europsku jesen. </p><p>- Reć' ću da smo jako dobro pripremili strategiju i svi igrači su vjerovali da možemo. Neću reć da nismo visjeli u nekim momentima, to je normalno. Imamo još mnogo mana u igri, ali mislim da smo iskoristili svu svoju snagu te njihove mane, a i poljubila nas je sreća, neću reći da toga nije bilo. Ako si hrabar, srčan i držiš se plana, pokažeš kvalitetu. Nismo ih pustili u previše izrazitih prilika i iskoristili smo sve što su nam ponudili. Jako sam sretan</p><p>Na pitanje je li ovo bio njegov najveći trenerski uspjeh, skromno je odgovorio.</p><p>- Nisam ja bitan, bitan je klub. Danas ćemo se sigurno proveseliti. Možda ćemo na pumpi kupiti koje pivo, ne znam. Najvažnije je da smo prošli. Ovo je pobjeda za naše navijače, zahvaljujemo se svima</p><p>A i neka se provesele. Zaslužili su.</p>