Živjela samo 2 sata: Preminula kćerkica belgijskog golmana

Vanmorgen omstreeks 7u20 lag ons prinsesje Lia Thoelen al in onze armen. Zo’n sterk vechtertje maar veel te vroeg op deze aardbol gekomen. Ze krijste eens goed, liet ons haar voetjes kriebelen, stak haar tongetje uit naar ons, nam met haar minuscule maar o zo perfecte handjes onze vingers vast en we hoopten dat dit moment voor eeuwig kon blijven duren. De ongelooflijk korte tijd dat we samen konden besteden, waren de mooiste twee uren van ons hele leven. Onmogelijk kunnen wij ooit in woorden uitdrukken hoeveel pijn dit doet en hoe graag wij haar zien. Wij zullen voor altijd de trotse mama en papa zijn van onze kleine meid. Wij danken iedereen alvast voor de steun en de lieve woorden maar we hadden graag de ruimte en tijd gekregen om dit te verwerken en hopelijk ooit een plaatsje te geven. Lia heeft alvast een gigantische plaats in ons hart.

A post shared by Yannick (@yannickthoelen) on Jan 15, 2019 at 3:00am PST