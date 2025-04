Život u skladu s prirodom: Highlander planira ekspediciju u Istri s posebnim motivom

Od 1. do 4. svibnja skupina od 20 Highlander organizatora, ambasadora, ljubitelja prirode i long-distance planinara kreće u novu "zero waste" ekspediciju kroz divlju Istru. Ova pomno odabrana ekipa imat će jasan cilj, osim što će planinariti iznimno zeznutim dionicama, cilj je ne stvoriti niti dodatni gram plastičnog otpada te putem iz prirode iznijeti svaki pronađeni komadić smeća.

Ova posebna avantura drugo je izdanje "zero waste" pohoda pod Highlander imenom, a svakodnevno ćete je moći pratiti na društvenim mrežama sudionika i službenim Highlander kanalima.

Avantura započinje u Brestu pod Žbevnicom, s usponom na vrh Žbevnica, preko Trstenika do vrhova Gomila i Orljak, s prvim noćenjem kod planinarske kuće Korita. Drugi dan vodi preko Velikog i Malog Planika, Ošalj vrha i Poklona do Babinog skloništa gdje će biti postavljen Highlander kamp. Treći dan uključuje prolazak kroz Potrebišće, Brgodu i Juretićevo sklonište Kremenjak sve do Plomina i plaže Copacabana, gdje je predviđeno noćenje.

Završni dan donosi strmi uspon na Standar, prolazak kroz sela Veli Kosi i Mali Kosi, te dolazak u Rabac. Misija završava simbolično u masliniku iznad Gornjeg Rapca, čišćenjem divlje deponije u obližnjoj šumi.

Ukupna dužina trase iznosi oko 85 kilometara, a sudionike očekuje izazovan, ali iznimno inspirativan pohod kroz neka od najskrivenijih i najljepših područja Istre.

Foto: Filipa Beroš

Planinarenje nije samo fizička aktivnost, ono jača tijelo, smiruje um i povezuje nas s prirodom. Redovito boravljenje u prirodi dokazano smanjuje stres, poboljšava raspoloženje i doprinosi boljoj kondiciji i mentalnoj otpornosti. Upravo zbog svih tih benefita, Highlnder promovira planinarenje kao održivi stil života, koji pozitivno utječe i na osobno zdravlje i na očuvanje prirodne sredine.

- Prirodu smatramo partnerom kojem dugujemo brigu i poštovanje. Potičemo sudionike da ostave planinu ljepšom nego što su je našli. Na svojim događanjima organiziramo radionice i edukacije kojima gradimo i podržavamo zajednicu svjesnih i odgovornih outdoor entuzijasta. S operativne strane, stalno poboljšavamo održive prakse, od korištenja spremnika za vodu i hrane u rinfuzi do gotovo potpunog ukidanja jednokratne plastike. Naš je cilj da svaki Highlander događaj bude istinski održiv u praksi, a ne samo na papiru. - rekla je Filipa Beroš iz Highlandera.

Foto: Predrag Vuckovic

U 2025. Highlnder će organizirati više od 30 evenata u 25 zemalja, uključujući prvi službeni event u Saudijskoj Arabiji, te povratak u Australiju i proširenje u Kaliforniju s popularnim Highlander Big Bear Lake eventom. Predstoje i eventi u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Austriji te brojnim europskim destinacijama, kao i omiljeni domaći pohodi, na Medvednici u lipnju i Velebitu u rujnu.

- Iako danas okupljamo planinare iz više od 130 zemalja svijeta, naš put je započeo ovdje, u Hrvatskoj. Upravo ovdje nastavljamo testirati i razvijati ideje koje dalje širimo globalno. - dodaje Beroš.