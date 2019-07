Žižić neće biti sam! Bender na korak od prelaska u Cleveland

Hrvatski košarkaš Dragan Bender odradio je i posljednju godinu ugovora u Phoenix Sunsima i od ovog ljeta je slobodan igrač i u potrazi za novim klubom. Sunsi su mu odbili produžiti ugovor i prije početka prošle sezone te je bilo jasno da će Hrvat morati tražiti novu destinaciju, a to će, kako pišu Amerikanci, biti Cleveland.

On je u Phoenixu proveo tri sezone, no nije u potpunosti opravdao očekivanja kao 4. pick Drafta 2016. godine. U protekle tri godine prosječno je postizao 5,3 koša po utakmici, 3,8 skokova i 1,2 asistencije. Najbolje razdoblje imao je u sezoni 2017/2018 kada je i odigrao čak 82 utakmice tijekom kojih je postizao 6,5 koševa uz 4,4 skoka i 1,5 asistenciju.

Veterani poput Ryana Andersona i Trevora Arize bili su ispred njega i Dragan je pao u treći plan. Cavaliersi su mu prilika za oživjeti karijeru, a tamo će ga dočekati kolega iz reprezentacije Ante Žižić. Ne živi ni bivši igrač Cibone bajne dane u NBA ligi, no naporno je radio ovo ljeto i očekuje se veliki napredak, a to se očekuje od njega da i pokaže u svojoj trećoj sezoni.

Najveća zvijezda Cavaliersa je sigurno Kevin Love, a upravo bi on trebao biti našem Draganu konkurencija na poziciji krilnog centra. No on je pred odlaskom iz kluba, a nije se još ni oporavio od ozljede koljena zbog čega je propustio cijelu prošlu sezonu.

Za poziciju u prvoj momčadi će se boriti još s Johnom Hensonom koji je prošle sezone prosječno zabijao osam koševa u 28 utakmica koliko ih je odigrao za Buckse. Tu je i NBA prvak iz 2016. godine Channing Frye koji je prosječno zabijao prošle sezone 3,6 koševa po utakmici.

Prema tome, potpis za Cleveland bi bila jako dobra stvar za njega jer bi sigurno dobio više minuta nego u Sunsima obzirom na konkurenciju. Ako Kevin Love ostane to će značiti nešto manju minutažu, no svejedno bi trebao biti druga opcija. To će mu biti i mogućnost da oživi karijeru nakon nešto lošijih izdanja prošle godine.

Cleveland je momčad koja je u tri godine prešla od zvijezda do dna, i polako se okreću mladim i talentiranim igračima, a to Bender i je. Tako bi Dragan trebao napustiti Darija Šarića u Phoenixu i pridružiti se drugome Hrvatu, Andriji Žižiću u Cavsima.