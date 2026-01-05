Zlatan: Mama je vidjela moju sliku. Mislila je da sam umro...

Zlatan Ibrahimović (44) gostovao je kod Slavena Bilića u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka". Razgovor sa švedskom nogometnom legendom bošnjačkih i hrvatskih korijena emitira se u tri dijela na Arenasportu, a prvi je ovaj ponedjeljak od 20 sati. U trećem najavnom videu Zlatan govori o anegdoti s majkom Jurkom rođenom Gravić, porijeklom iz okolice Zadra, dok je napuštao rodni Malmö 2001., s 20 godina, i potpisao za Ajax.

- Mama mi vidi sliku na televiziji i misli, haha, da sam umro. Kad netko umre, pokažu sliku. Nova vijest, na deset sekundi. I ona me zove: "što se dogodilo?". Kažem joj: "Idem u Ajax igrati nogomet". "Ne, ne, ne. Što se dogodilo?". "Idem da budem profesionalac". "Uvijek se za*ebavaš.." I poklopi slušalicu. Nije nitko vjerovao u mene - govori Zlatan.

Bez zadrške je govorio o trenucima iz bogate karijere, pa tako i o situaciji kad mu je nešto pobjeglo u delikatnom trenutku.

- Mogu reći nešto ovdje što nitko ne zna, ali malo je prljavo. Trebao sam završiti trening. Šest puta po dvije minute, brzo trčanje, odmor tri sekunde. Trebam na WC. Nisam otišao u WC. Ja trčim, trčim i... Us*ao sam se i nastavio trčati. U glavi trebam završiti i onda idem. Ali to sam ja. Ako kradem, kradem od sebe, ne kradem od tebe. Ja gubim, ne gubiš ti - kazao je.

- Svaka čast - odgovorio mu je Bilić.