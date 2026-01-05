Obavijesti

Sport

Komentari 1
ZGODA S MAJKOM HRVATICOM

Zlatan: Mama je vidjela moju sliku. Mislila je da sam umro...

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Zlatan: Mama je vidjela moju sliku. Mislila je da sam umro...
Foto: (Ne)Uspjeh prvaka/Slaven Bilić

Zlatan Ibrahimović otkrio urnebesne trenutke iz karijere kod Slavena Bilića! Majka mislila da je umro, a on potpisao za Ajax. Trčao s "teretom" jer nije stigao na WC

Zlatan Ibrahimović (44) gostovao je kod Slavena Bilića u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka". Razgovor sa švedskom nogometnom legendom bošnjačkih i hrvatskih korijena emitira se u tri dijela na Arenasportu, a prvi je ovaj ponedjeljak od 20 sati. U trećem najavnom videu Zlatan govori o anegdoti s majkom Jurkom rođenom Gravić, porijeklom iz okolice Zadra, dok je napuštao rodni Malmö 2001., s 20 godina, i potpisao za Ajax.

- Mama mi vidi sliku na televiziji i misli, haha, da sam umro. Kad netko umre, pokažu sliku. Nova vijest, na deset sekundi. I ona me zove: "što se dogodilo?". Kažem joj: "Idem u Ajax igrati nogomet". "Ne, ne, ne. Što se dogodilo?". "Idem da budem profesionalac". "Uvijek se za*ebavaš.." I poklopi slušalicu. Nije nitko vjerovao u mene - govori Zlatan.

Bez zadrške je govorio o trenucima iz bogate karijere, pa tako i o situaciji kad mu je nešto pobjeglo u delikatnom trenutku.

- Mogu reći nešto ovdje što nitko ne zna, ali malo je prljavo. Trebao sam završiti trening. Šest puta po dvije minute, brzo trčanje, odmor tri sekunde. Trebam na WC. Nisam otišao u WC. Ja trčim, trčim i... Us*ao sam se i nastavio trčati. U glavi trebam završiti i onda idem. Ali to sam ja. Ako kradem, kradem od sebe, ne kradem od tebe. Ja gubim, ne gubiš ti - kazao je.

- Svaka čast - odgovorio mu je Bilić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Bivša rukometašica ima opasan biceps. Mnogi je se boje
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Bivša rukometašica ima opasan biceps. Mnogi je se boje

Stefana Sandu sa 16 godina bavila se rukometom, a danas je jedna od najpoznatijih rumunjskih bodibilderica. Isklesala je tijelo i bila svjetska i europska prvakinja. Pogledajte transformaciju
Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
UŽIVO Transferi: Osijek je opet kupovao u Poljskoj. Teklić je bio prva, a sad Akere druga kupnja
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Osijek je opet kupovao u Poljskoj. Teklić je bio prva, a sad Akere druga kupnja

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026