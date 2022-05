Zlatan: Ovaj naslov posvetio sam Raioli. Rekao bi mi sad da igram što duže i uzmem još love

Došao sam vratiti Milan na vrh i osvojiti Scudetto, rekao je Zlatan Ibrahimović (40) u siječnju 2020. godine po povratku na San Siro. Rossoneri su tada životarili na sredini ljestvice, klub je izgubio onaj stari sjaj i trebao je netko tko će pokrenuti sve.

Taj netko je Zlatan. U samo dvije godine uspio ih je vratiti na vrh talijanskog nogometa! Milan je sinoć pobijedio Sassuolo (3-0) i osvojio Serie A prvi put nakon 11 godina čekanja. Baš taj posljednji donio im je također Šveđanin.

Titulu je proslavio na svoj način. Sa šampanjcem i cigarom u ustima. A prava fešta krenula je u sitnim noćnim satima po dolasku na Piazzu di Duomo gdje ih je dočekalo na desetke tisuća razdraganih navijača. Glavni zabavljač bio je upravo on. A u mislima mu je bio čovjek kojeg je smatrao drugim ocem. Superagent Mino Raiola preminuo je nedavno. Vodio je brigu o Ibrinoj karijeri, a ovaj trofej posvetio je upravo njemu.

- Ovaj trofej posvetio sam Raioli. Ovo je prvi naslov koji sam osvojio bez njega. Htio me vidjeti u Milanu, rekao mi je da mogu spasiti klub i vratiti ga na najviši nivo. Što bi mi savjetovao? Da igram još 10 godina i uzmem što više love - rekao je Ibrahimović.

Svojim dolaskom preporodio je Milan, ali godine polako ostavljaju trag na njemu. Da se njega pita, igrao bi do 50., ali tijelo je u 41. godini sve podložnije ozljedama. Ove sezone odigrao je tek 22 utakmice i zabio osam golova uz dvije asistencije. Nije puno pomogao momčadi na terenu, ali samo njegova pojava itekako znači za cijelu momčad. Svojim ponašanjem i zalaganjem gura ostale. Po dolasku je zatekao mladu i talentiranu momčad, ali bez samopouzdanja. Uspio ih je uvjeriti da imaju kvalitetu za najveće stvari. Preuzeli su njegov mentalitet i ovo je rezultat toga.

Shvatio je da više ne može dati sto posto na travnjaku pa se posvetio ulozi lidera, motivatora i savjetnika. I upravo zato s pravom možemo reći kako je on jedan od najzaslužnijih za naslov.

- Ovo mi je sigurno najdraži trofej. Sjećam se kad sam se vratio u klub i obećao vratiti Milan na vrh i osvojiti Scudetto. Mnogi nisu vjerovali i smijali su mi se. I eto nas, prvaci smo. Borili smo se, radili puno, patili. I kada se maksimalno posvetiš, sve je moguće. Jako sam patio za ovaj trofej.

Naravno, stiglo je i pitanje kojeg se on sam pribojava. Je li to to? Je li stigao kraj u 41. godini i nakon više od 20 godina nogometne karijere?

- Nastavit ću igrati ako se budem fizički osjećao dobro. Uskoro ću donijeti odluku, imao sam puno problema, ali ću uskoro odlučiti - zaključio Ibrahimović.

