Nakon dva poraza zaredom od Atalante i Intera, Milanu je bila prijeko potrebna pobjeda kako bi podignuo samopouzdanje i vratio se na pobjednički kolosijek. To se i dogodilo, ali puno teže od očekivanoga.

Milan je pobijedio Bolognu 2-1 u 20. kolu Serie A, a Rossoneri su poveli u 26. minuti golom Rebića. Dijks je vukao Leaa za ruku u svom kaznenom prostoru, a to nije promaknulo sucu Doveriju koji je pokazao na bijelu točku. Loptu je namjestio Zlatan Ibrahimović, hladnim pogledom prostrijelio je golmana Skorupskog, ali Poljaka to nije uplašilo već mu je sjajno skinuo.

Pucao je Šveđanin u donji lijevi kut, obranio je Skorupski, ali sve je pratio sjajni Rebić koji je dotrčao do lopte i pospremio ju u mrežu za 1-0. Zagrlio ga je Zlatan i odahnuo jer je skoro upropastio veliku šansu protiv čvrste Bologne.

Hrvatskom reprezentativcu je ovo drugi gol ove sezone nakon što je krajem prosinca zabio u pobjedi nad Lazijem, a ovo je dokaz kako se polako diže u formi.

Milan nije igrao baš uvjerljivo, mučio se protiv čvrste Bologne, ali u nastavku utakmice stigao je još jedan penal. Jedan domaći igrač dirao je loptu rukom u vlastitom šesnaestercu, sudac je opet pokazao na bijelu točku, a ovaj put je izvođač bio Kessie koji je pogodio za 2-0.

Inače, Milan je s nova dva jedanaesterca došao do brojke od čak 14 penala u Serie A ove sezone, a Ibrahimović je promašio već treći penal, no mora zahvaliti Rebinhu jer je njegov promašaj pretvorio u gol.

Činilo se kako će Rossoneri lagano do nove pobjede, ali bivši igrač Milana Andrea Poli zabio je u 81. minuti i unio paniku u gostujuće redove. Bologna je poslije toga žestoko napala, Milan je spašavao živu glavu, ali uspio je doći do 14. pobjede u sezoni i pobjeći Interu na plus pet uz utakmicu više.

Svoje minute dobio je i Mario Mandžukić koji je igrao od 73. minute, a Rebić je na travnjaku bio do 62.