Zlatko Dalić došao odati počast Nadovezi: 'Šjor Pere je otišao, ali će živjeti vječno u srcima'

Tijesna je bila kino dvorana stadiona na Poljudu kako bi primila sve one koji su došli odati počast legendarnom igraču, trofejnom treneru, vrijednom sportskom direktoru i velikom čovjeku – Petru Nadovezi, koji je preminuo u nedjelju u 81. godini života.

Njegovi suigrači, prijatelji i igrači koje je odgajao došli su odati počast svom suborcu, prijatelju i učitelju te izraziti sućut njegovoj obitelji, supruzi Branki, sinu Petru i kćeri Neli s obiteljima. Ante Žaja, Ivica Šurjak, Vedran Rožić, Ivan Katalinić, Josip Skoblar, Zlatko Vujović, Drago Ćelić, Ivica Matković, Zoran Varvodić, Goran Vučević, Stipe Andrijašević, Ante Miše, Darko Dražić, Tonći Gabrić, Ivan Leko, prvotimci Lovre i Nikola Kalinić, Danijel Subašić, Filip Krovinović, Luka Vušković..., delegacija HNS-a u kojoj su bili predsjednik Marijan Kustić, izbornik Zlatko Dalić i direktor Stipe Pletikosa, gradonačelnik Ivica Puljak...

Nadoveza se rodio i odrastao u Šibeniku, odakle je došao u Split i Hajduk. Najprije na Stari plac, gdje je pomogao Hajduku osvojiti prvi povijesni Kup i naslov prvaka nakon dugog čekanja, a onda i na Poljud, na koji se nekoliko puta vraćao kao trener i osvajao Kupove i naslove prvaka.

- Dragi Pere, okupio si nas ovdje u nogometnoj katedrali, kao pravi vođa, da se od tebe oprostimo. Mene je kao tvog sugrađanina Šibenčanina dopala dužnost da se oprostim od tebe u ime veterana Šibenika, a mogu slobodno reći i u ime veterana Hajduka, jer i mene si nagovorio da dođem na Poljud i bio si mi trener. Hvala ti na svemu – govorio je u suzama veteran Hajduka Nikica Cukrov.

Nadoveza je bio duhovit i dobar čovjek kojeg su mlađi obožavali. Nekih anegdota prisjetio se i Ante Zonzi Ivković.

- Kao mlad igrač ušao sam u momčad i prvi zadatak dao mi je upravo Pere. Rekao mi je da uzmem njegovu torbu i odnesem je do autobusa. Nakon toga me zagrli i kazao mi da se ne ljutim na njega jer se on ne pravi važan, nego me uči da moram uvijek slušati starije – kazao je Ivković i dodao:

- On se borio za sve, ne samo za sebe, inzistirao je da premije za trofeje dobiju i zaposlenici Hajduka i ja kao najmlađi, iako nisam imao ugovor. Tako sam dobio 90.000 tadašnjih dinara, i odmah me profesor koji je imao 12.000 dinara plaću potjerao iz razreda a mama prijetila da će prijaviti policiji da sam ukrao novac.

Nadovezu je kao mlad igrač zapamtio i Ivica Šurjak, koji je o čovjeku koga je zamijenio govorio drhtavim glasom s riječima punim poštovanja.

- Debitirao sam sa 17 godina kao zamjena za Nadovezu koji se ozlijedio. Bili smo u karanteni i on je došao kako bi nas ohrabrio, posebno mene, kazao mi je da se ne bojim i da prođem po lijevoj strani jer sam brži od suparnika. Njegov savjet je bio zlata vrijedan.

Nadoveza je u Hajduk stigao 1963. godine. Do odlaska u belgijski Lokeren 1973. godine za Hajduk je odigrao 460 utakmica i postigao 296 zgoditaka. S Hajdukom je osvojio titulu prvaka Jugoslavije u sezoni 1970./71. te je sudjelovao u osvajanju kupa u sezoni 1966./67. i 1972. godine. Najbolji strijelac prvenstva Jugoslavije bio je u prvenstvenim sezonama 1965./66. s 21 postignutim zgoditkom i 1970./71. s 20 postignutih golova. Kao trener osvojio je Kup Hrvatske u sezoni 1999./2000. pobjedom nad Dinamom u Splitu 2:0 i porazom u Zagrebu 1:0.

S ljubljanskom Olimpijom osvojio je kup Slovenije 1996. godine. Bio je trener Hajduka i u početnom dijelu šampionske sezone 2000./01. Od 2003. godine ponovno radi u Hajdukovoj omladinskoj školi, a u svibnju 2004. godine opet postaje trener seniorske momčadi Hajduka, koju je preuzeo tri kola prije kraja i doveo ju do osvajanja titule prvaka Hrvatske u sezoni 2003./04. Po završetku sezone odmah se vratio u Hajdukovu nogometnu školu u kojoj obnaša dužnost šefa. U dijelu šampionske sezone 2004./05. savjetnik je glavnog trenera, a od 2005. do 2006. godine sportski je direktor Hajduka.

Za kraj se skupu obratio i predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić.

- Pero je bio Hajduk, Hajduk je bio pero, imao sam čast i privilegiju da budem s njima na njegova dva zadnja rođendana, da pričamo o polufinalima europskih natjecanja, da mi da savjet uoči finala kupa... Hvala mu na svemu što je dao za Hajduk, on odlazi ali će živjeti vječno u srcima svih navijača Hajduka.

