Sedam bodova je i bio nekakav plan, to smo trebali ostvariti i s time smo jako zadovoljni, napravili smo velik korak prema Kataru, rekao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić gostujući u Dnevniku Nove TV.

- S druge strane, još me više veseli način na koji smo ih osvojili. Dobrom, kompaktnom igrom i velikom energijom, a to je najvažnije - dodao je izbornik iz rodnog Livna, gdje je otišao nakon pobjede nad Slovenijom u Splitu (3-0).

Poslije Eura atmosfera u svlačionici bila je poljuljana zbog nekih nezadovoljnika, sad se ipak čini da je bolje.

- Nisam nikad osjetio podršku da nemam podršku kompletne svlačionice. Da sam to osjetio, napustio bih reprezentaciju. Ja sam znao da imam podršku, sad je ona sigurno kvalitetna, dobra i mi smo sad s ove dvije utakmice napravili jako, jako dobru atmosferu u reprezentaciji i oko reprezentacije, a to je jako bitno - kaže Dalić i dodaje:

- Moramo nastaviti ovako i ponavljati ovo što smo pokazali u ove tri utakmice, jer mi sad ne smijemo sami sebi dopustiti da se opustimo niti da mislimo da je to sad gotovo. Dobili smo dvije utakmice koje nam jako puno znače, ali ako u kontinuitetu ne nastavimo ovako onda to neće biti pravi posao.

Neki igrači zabljesnuli su u rujanskom ciklusu poput Ivice Ivušića, Borne Sose, Marka Livaje...

- Dobili smo nekoliko igrača koji su pokazali da mogu biti u reprezentaciji, prije svega tu mislim na golmana Ivušića i na Sosu koji je zaista dobro odigrao. Njihov govor tijela je bio jako pozitivan, to se na kraju osjetilo na rezultatu i na utakmicama, velika energija i zadovoljstvo, a to je ono što ja tražim. Opet ću ponoviti da mi to ne smijemo sad shvatiti da je gotovo i da je to to.

Je li Mateo Kovačić nasljednik Luke Modrića?

- Njegova kvaliteta nikad nije bila upitna, pogotovo ne za mene. Možda nije imao uvijek toliko povjerenja i minutažu, ali sad igra i pokazuje svoju kvalitetu u Chelseaju i on će idućih desetak godina biti nositelj naše reprezentacije, on može dostojno zamijeniti Luku Modrića i mislim da je Mateo taj koji će hrvatsku reprezentaciju nositi u idućim godinama.

Hrvatska i Rusija na vrhu skupine H četiri kola prije kraja imaju 13 bodova. Hoće li 20 bodova, koje je izbornik prije početka kvalifikacija postavio za cilj, biti dovoljno za plasman u Katar?

- I dalje mislim da hoće, ali ne bih samo htio da zadnja utakmica odlučuje. Imamo sad gostovanje na Cipru koje za nas mora biti kao finale Svjetskog prvenstva i utakmica sa Slovačkom u Osijeku gdje ponovno očekujem podršku cijele Slavonije i ostatka Hrvatske. Da mi taj ciklus riješimo sa šest bodova, ne vjerujem da će Rusi dobiti obje utakmice jer imaju Slovačku na svom terenu i gostovanje u Sloveniji. Nećemo sad nikako kalkulirati što i kako osvojiti, moramo ove četiri utakmice odigrati što bolje i onda, ako dragi Bog da, u Splitu protiv Rusije proslaviti odlazak u Katar.

Dok je nekima svanulo, drugima je smrklo. Prije svih to se odnosi na Antu Rebića, Josipa Brekala i Brunu Petkovića koje nije bilo na ovom popisu.

- Nikad nisam zatvorio vrata reprezentacije niti jednom igraču. Njih će vratiti njihova igra, standardnost i kvaliteta. Ukoliko ja i moj stožer procijenimo da će nam oni donijeti neku prevagu, onda ćemo ih zvati u idućim akcijama. Oni i svi oni za koje procijenimo da nam svojom igrom i ponašanjem mogu pomoći i donijeti dodatnu kvalitetu - rekao je Dalić.

Na Poljudu je 16.237 gledatelja ispratilo pobjedu nad Slovenijom. Ipak, izbornik je nakon utakmice rekao da "neki žele obezvrijediti reprezentaciju". Što je pod time mislio?

- Ja se ne želim baviti s tim nakon ove lijepe pobjede i euforije, ja samo želim da hrvatska reprezentacija ima podršku medija jer ona to i zavrjeđuje. Ova reprezentacija 25 godina veseli hrvatski narod i ne možemo to zaboraviti niti podcijeniti i to me smeta što se to pokušava obezvrijediti. Ali to je mala manjina, vidite da 20.000 ljudi dođe u Split navijati za Hrvatsku. Trebamo podržavati taj projekt, tu reprezentaciju, jer mi svi skupa dajemo svi od sebe. Nekad to ne ide kako bi htjeli, ali dajemo ono što je u tim trenucima moguće. Kritičara će uvijek biti, neka se vesele, ali mi idemo dalje, ja idem dalje sa svojim stožerom, na put za Katar - zaključio je Dalić.