Zlatko Dalić otvorio restoran u Varaždinu, stigli Modrić i Kova: Tražio sam igrače dresove...

Izbornih hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u "svom" Varaždinu otvorio je restoran simboličnog naziva "The Family" koji se proteže kroz 600 kvadrata i ima oko 150 sjedećih mjesta. Osim što je restoran, "The Family" je i svojevrsni muzej. Gomila dresova reprezentacije, simboličnih poklona, Golf "jedinica", kape i tri medalje čine interijer i eksterijer nove atrakcije u Varaždinu.

Foto: HTV/screenshot

U restoranu se nalazi i malenim oltar u kojem dominira kip Djevice Marije oko koje je obješeno desetak krunica i sličica vjerskih ikona. Sve te poklone i simbole je Zlatko Dalić dobio u svojoj izborničkoj karijeri. Restoran, odnosno muzej se proteže na čak tri etaže, a na gotovo svim zidovima u lokalu moguće je vidjeti i legendarne fotografije slavlja hrvatske reprezentacije.

Restoran se nalazi u samom centru Varaždina, a ispred njega se nalazi Golf "jedinica" kojeg je Zlatko Dalić kupio na jednoj aukciji. Ovaj legendarni automobil obojen je u kockice i na njemu se nalaze potpisi hrvatskih reprezentativaca. Na otvorenju su se pojavili Luka Modrić i Mateo Kovačić te dodatno uvećali ovo slavlje.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- To je bio moj cilj, napraviti jednu priču svega što ja radim, priču hrvatske reprezentacije. Prikazati sve dresove u povijesti reprezentacije, od onoga prvoga protiv SAD-a do ovoga zadnjega. Pokazati medalje te nekako sklopiti cijelu priču kao s nekim ugostiteljstvom, što naravno nije moj primaran cilj. Meni je bitno da prikažemo priču. Ovo se zove "The Family - naša priča". Naša priča je počela prije pet i pol godina, traje ta sjajna priča i ja sam to želio pokazati i prikazati te nešto napraviti za sebe. Skupili smo 40 originalnih dresova, zvao sam igrače sam da mi to poklone - rekao je Dalić za HRT na otvorenju.

Dalić se osvrnuo i nadolazeće kvalifikacije za Europsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatsku u petak na Rujevici očekuju prvi kvalifikacijski ogled, a protivnik je Latvija.

- Uglavnom su svi napravili prave transfere, išli su u bolje klubove, na bolje pozicije. To me jako veseli. Vikend je bio super, Luka je bio sjajan, Šutalo kapetan, Ivanušec asistirao. Perišić igra... Svi su u dobroj formi. Očekujem ih sutra zdrave i spremne u Zagrebu. Pred nama su dvije utakmice koje naizgled su lagane, no to tako neće biti. Čeka nas vrlo ozbiljan posao u ove dvije utakmice. Ne smijemo kiksati - poručio je Zlatko Dalić.