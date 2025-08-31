Reprezentacija se okuplja u ponedjeljak u Zagrebu gdje će se pripremati do putovanja na Farske otoke 4. rujna, navodi HNS. Dvoboj protiv Farskih otoka igra se 5. rujna, a tri dana kasnije na Maksimir stiže Crna Gora
SLUŽBENO
Zlatko Dalić pozvao Ivana Smolčića za rujanske utakmice!
Čitanje članka: < 1 min
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić pozvao je Ivana Smolčića (25) za rujansko okupljanje, objavio je HNS na službenim stranicama.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Branič Coma priključit će se "vatrenima" po prvi put u svojoj karijeri, nakon što je dvaput nastupio za mladu reprezentaciju.
Reprezentacija se okuplja u ponedjeljak u Zagrebu gdje će se pripremati do putovanja na Farske otoke 4. rujna, navodi HNS. Dvoboj protiv Farskih otoka igra se 5. rujna, a tri dana kasnije na Maksimir stiže Crna Gora.
Hrvatska je maksimalna nakon prve dvije utakmice u kvalifikacijama i to s gol razlikom 12:1! Farski otoci imaju tri boda, Crna Gora šest.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku