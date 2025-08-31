Obavijesti

Zlatko Dalić pozvao Ivana Smolčića za rujanske utakmice!

Piše Petar Božičević,
Ljubljana: Povijesni debakl Rijeke, Olimpija slavila 5:0 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Reprezentacija se okuplja u ponedjeljak u Zagrebu gdje će se pripremati do putovanja na Farske otoke 4. rujna, navodi HNS. Dvoboj protiv Farskih otoka igra se 5. rujna, a tri dana kasnije na Maksimir stiže Crna Gora

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić pozvao je Ivana Smolčića (25) za rujansko okupljanje, objavio je HNS na službenim stranicama. 

Branič Coma priključit će se "vatrenima" po prvi put u svojoj karijeri, nakon što je dvaput nastupio za mladu reprezentaciju. 

Reprezentacija se okuplja u ponedjeljak u Zagrebu gdje će se pripremati do putovanja na Farske otoke 4. rujna, navodi HNS. Dvoboj protiv Farskih otoka igra se 5. rujna, a tri dana kasnije na Maksimir stiže Crna Gora. 

Hrvatska je maksimalna nakon prve dvije utakmice u kvalifikacijama i to s gol razlikom 12:1! Farski otoci imaju tri boda, Crna Gora šest. 

OSTALO

