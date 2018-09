Zlatko Dalić: Protiv Španjolaca ćemo morati igrati puno bolje...

Hrvatska je u kombiniranom sastavu odigrala 1-1 protiv Portugala.

Bila je to prilika da Zlatko Dalić isproba neke nove opcije poput Livaje i Santinija u vrhu napada i Pjace na krilu. Za samo pet dana čeka nas Španjolska u Ligi nacija.

- Pa dobro, nisam ja ni očekivao neku spektakularnu utakmicu, neku ljepoticu s naše strane. Igrali smo koliko smo mogli u ovom trenutku, promijenili šest igrača, dali šansu većini igrača da igraju. Nije lako igrati prvu utakmicu, pogotovo protiv Portugala koji je dobra ekipa, jako brza momčad - rekao je izbornik Zlatko Dalić i nastavio.

- Ima stvari koje mi moramo popraviti. Rekao sam, ovo je put za Europsko prvenstvo, ovo je selekcija, ovo je trening i ovo će dobro doći nama da vidimo što i kako i gdje smo s nekim igračima.

- Nije bilo loše, međutim, Portugal je imao veću inicijativu od nas, mi smo stajali malo predaleko od igrača, nismo bili dovoljno agresivni i malo smo bili preširoko i zato smo imali puno problema po bokovima. Drugo poluvrijeme smo mi čuvali loptu više nego prvo, ali to je bilo sve bezopasno, nije bilo prema naprijed ništa kvalitetnije. Međutim, to je to. To je ono što mi u ovom trenutku možemo i idemo dalje - rekao je Dalić, koji nije puno mijenjao u veznoj liniji.

Kovačić i Badelj odigrali su cijelu utakmicu, Modrić je dobio 50 minuta, Brozović je ostao na klupi. Protiv Španjolaca priključit će nam se Ivan Rakitić, kojem je mjesto u prvih 11 praktički zagarantirano.

- Kovačić i Badelj nemaju utakmica i njima to treba. Na SP-u nisu igrali puno, imali su malu minutažu i hoću da ih vidim do kraja i to je bio takav plan. Probali smo onda i dvije špice, Livaju i Santinija, da damo šansu igračima koji su tu prvu put s nama, da ih vidimo i jednostavno to je taj naš plan, naš program. Bitno da utakmicu nismo izgubili, ali sve u svemu mislim da možemo biti zadovoljni današnjim testom - rekao je Dalić i dodao:

- Neke smo igrače vidjeli, neke smo malo sačuvali kao Luku i Perišića. Žao mi je Vide, ne znam što je s njim. Primili smo gol kad je on bio ozlijeđen pa nije mogao reagirati na prekidu. Opet gol iz prekida i moramo na tom segmentu puno više raditi da bi to bilo bolje i kvalitetnije - rekao je Dalić.

- Čekaju nas Španjolci i Liga nacija. U toj utakmici moramo biti puno ozbiljniji i puno bolji - oprezno je zaključio Dalić.

Portugalski izbornik: Igrali smo protiv moćne Hrvatske

Nakon što su Portugal i Hrvatska odigrale 1-1 portugalski izbornik Fernando Santos rekao je kako je njegova momčad u toj prijateljskoj utakmici prikazala dobru igru te nastupila kako je i očekivao.

- Mislim da smo odigrali dobru utakmicu unutar onoga što sam očekivao, uz normalne greške. To smo mogli i očekivati budući da ovi igrači ranije nisu igrali zajedno. Nažalost nema treninga na kojima bi se oni privikavali jedni na druge pa nam zato služne ovakve utakmice - rekao je Santos u južnom portugalskom gradu Faro.

- Dobro smo ušli u utakmicu no pogodak Hrvatske nam je stvorio probleme. Osjetili smo posljedice tog zgoditka, trebali smo odmah reagirati no nismo uspijevali. Nismo bili na pravoj razini desetak minuta no onda smo se vratili te izjednačili. Drugo poluvrijeme, pak, bila je jedna posve druga utakmica. Hrvatska je nastojala uspavati utakmicu no mi smo igru držali pod kontrolom. Nisu nam stvarali poteškoće, međutim, naša dodavanja i igra u dubinu nisu bili tečni - dodao je Santos.

Hrvatska je povela u 19. minuti pogotkom Ivana Perišića a Portugal je izjednačio u 32. minuti zgoditkom braniča Pepa. Objema reprezentacijama bio je to prvi susret nakon Svjetskog prvenstva te su igrale bez brojnih igrača s prvenstva.

- Mislim da smo odigrali dobro protiv jedne moćne momčadi. S obzirom o kakvoj je utakmici bila riječ prikazali smo dobru predstavu - zaključio je Santos.

Portugal će iduću utakmicu imati u ponedjeljak u Lisabonu protiv Italije u prvom kolu Lige nacija.