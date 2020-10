'Rakitić? Pa nemamo pravo preispitivati njegovu odluku'

Sreća je da je Modrić ostao u reprezentaciji i da ima volje i dalje igrati za reprezentaciju. On je moja desna ruka i jako je važan za ekipu, rekao je izbornik Dalić...

<p>Hrvatski izbornik<strong> Zlatko Dalić</strong> i <strong>Milan Badelj</strong> održali su konferenciju za medije u St. Gallenu uoči prijateljske utakmice sa <strong>Švicarskom</strong> koja je na rasporedu od 20:45, a našoj reprezentaciji će poslužiti kao priprema za utakmice Lige nacija protiv Švedske (11. listopad) i Francuske (14. listopad).</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Okupila se reprezentacija</p><p>- Nažalost, korona je dio naše realnosti s kojom moramo živjeti dok se ne nađe cjepivo. Sve te stvari prolaze kroz naše misli, ali to sigurno nije nešto čemu pridajemo veliku važnost uoči sutrašnje utakmice. I želimo da Xherdan što prije ozdravi - prokomentirao je Milan Badelj situaciju s korona virusom, nakon kojeg je na isto pitanje odgovorio Dalić.</p><p>- Kao što je rekao Milan, to je realnost koju moramo prihvatiti. Nismo u strahu, moramo se nositi s time. Moramo pokušati normalno živjeti.</p><p>Smjena generacije je odavno počela, a na Daliću je da pokuša posložiti stvari kako bi reprezentacija minimalno patila, pa je u skladu s tim najavio utakmicu sa Švicarskom te istaknuo kako u njoj želi rasporediti minutažu na one igrače za koje smatra da je dosad nisu dobili dovoljno.</p><p>- Ova će utakmica biti dobar test za našu ekipu, posebno za one koji imaju manju minutažu u reprezentaciji. Tako smo ju zamislili, ali ne mislim da je utakmica nevažna. Moramo se dobro pripremiti za ono što nas čeka u sljedeće dvije utakmice Lige nacija. Morat ćemo biti puno bolji nego protiv Portugala ako želimo izvući dobar rezultat - rekao je Dalić pa dodao:</p><p>- Mi smo nakon Svjetskog prvenstva bili osuđeni na smjenu generaciju i mi smo ju donekle proveli tijekom kvalifikacija. Mi nemamo dovoljno igrača da bismo imali luksuz toga da otpisujemo igrače. Ovo nije lagano vrijeme za nas, moramo napraviti smjenu generacija do kraja, a ljestvicu smo si postavili visoko onim drugim mjestom u Rusiji. To nije naša realnost.</p><h2>Rakitić otišao, a pitanje je koliko još možemo računati na Modrića</h2><p>Švicarski novinari došli su i na temu odlaska Ivana Rakitića iz reprezentacije te zapitali koliko Hrvatska još dugo može računati na Luku Modrića i kakav je njegov utjecaj u hrvatskoj svlačionici.</p><p>- Žao mi je što je Rakitić otišao iz reprezentacije, ali ne treba preispitivati njegovu odluku. Sreća je da je Modrić ostao u reprezentaciji i da ima volje i dalje igrati za reprezentaciju. On je moja desna ruka i jako je važan za ekipu - rekao je Dalić pa odgovorio na pitanje švicarskih novinara o Vladimiru Petkoviću:</p><p>- Poznajem izbornika Švicarske, komuniciramo i čujemo se, tako smo i dogovorili ovu utakmicu. Imao sam čast da zajedno budemo izabrani za osobe godine u Bosni i Hercegovini, dobro se poznajemo - zaključio je Zlatko Dalić.</p><p>O Švicarcima je progovorio i Badelj.</p><p>- Riječ je o reprezentaciji koju svi mi izuzetno poštujemo, čvrsti su, kompaktni, dobro organizirani. Protiv njih je izuzetno teško igrati. U posljednje dvije ili tri godine Švicarska prolazi kroz fazu mijenjanja momčadi, ali zadržala je kostur i vrlo je neugodan protivnik.</p>