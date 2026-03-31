Zlatko Dalić uoči Brazila: Što bismo napravili da nas je 100 milijuna? Bili bismo prvaci...

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić rekao je u ponedjeljak da će protiv Brazila poslati na teren sedam novih igrača u odnosu na utakmicu s Kolumbijom koju je Hrvatska pobijedila prošli tjedan s 2-1.

- Nema promjene plana. Imali smo jasan plan od početka pa će protiv Brazila biti sedam novih igrača u odnosu na početnu postavu protiv Kolumbije. Bitno je da odigramo dobru utakmicu i da potvrdimo samopouzdanje - izjavio je Dalić na konferenciji u Orlandu.

Dalić je još ranije, nakon dolaska u taj američki grad, rekao da će u prijateljskim utakmicama s Kolumbijom i Brazilom dati priliku svim igračima kako bi se pokazali dva mjeseca uoči početka Svjetskog prvenstva. Hrvatska u noći s utorka na srijedu, u dva sata po hrvatskom vremenu, igra pripremnu utakmicu s Brazilom.

- Nama je čast igrati protiv peterostrukih svjetskih prvaka prijateljsku utakmicu. Na taj način pokazujemo gdje je dospjela Hrvatska, da igra s tako velikim reprezentacijama, te da i mi predstavljamo vrh - rekao je.

Napomenuo je da će Hrvatska pokušati pobijediti jer za njega "nema prijateljskih utakmica".

- Rezultat nije primaran, ali ljepše je kad pobijediš, tome težimo. Ako pobjeda i ne dođe, bitno je da ne izgubimo. No, najvažnija je dobra igra - izjavio je.

Dalić vjeruje da će Brazil, koji je prošli tjedan izgubio s 1-2 od Francuske, nastojati stisnuti Hrvatsku u njen kazneni prostor.

- Moramo se pripremiti na takvu patnju jer će tako biti i na Svjetskom prvenstvu", rekao je.

- Ali mi i želimo igrati s najjačima, a protivnik će pokazati koliko ćemo moći. Bitna je faza obrane, nadam se da ćemo u tome biti dobri, a što se tiče napada bolji nego u posljednjim susretima te stvoriti veći broj prigoda. Pokušat ćemo odigrati na maksimalnoj razini - dodao je.

Upitan o brazilskom izborniku Carlu Ancelottiju, odgovorio je da je on jedan od najboljih trenera na svijetu.

- Dokazao se i napravio sjajne rezultate u velikim klubovima, a sada vodi najpoželjniju reprezentaciju na svijetu. Jedan je od najboljih trenera u povijesti nogometa s obzirom na trofeje. Bila bi velika stvar za mene pobijediti ga, za moj CV - rekao je Dalić koji je 104 puta vodio Hrvatsku i s njom osvojio brončanu i srebrnu medalju na zadnja dva Svjetska prvenstva.

Na prošlom, prije četiri godine, Hrvatska je pobijedila Brazil u četvrtfinalu uspješnijim izvođenjem jedanaesteraca.

- Tada smo pobijedili glavnog favorita i možda najbolju reprezentaciju. Patili smo, uspjeli sačuvati 1:1 i slavili nakon što je Marquinhos promašio s bijele točke. Možda je najznačajniji trenutak bio gol (Brune) Petkovića za 1:1 - prisjetio se izbornik

Dalić smatra da i Brazil i Hrvatska imaju veliki talent, jako puno nadarenih igrača, da se nadigravaju, teže igri, potezu i atrakciji.

- Jedni i drugi puno polažemo na taktiku i tehniku. U tom segmentu smo slični, samo što je Brazilaca 200 milijuna, a nas 3 milijuna - rekao je Dalić.

- Što bismo napravili da nas je 100 milijuna? Možda bismo bili deset puta svjetski prvaci - zaključio je.