Čekao se samo potpis ugovora da nakon sina Nike i druga Dinamova ikona dođe na Poljud, znalo se i da mu je pomoćnik trebao biti Tomislav Ivković... Kovčege su spakirali, ali nije se dogodilo...

- Hajduk bi za mene bio veliki izazov koji bih rado prihvatio jer su Hajduk i Split zadužili obitelj Kranjčar. Volio bih se odužiti tim divnim ljudima ako mi se ukaže prilika - rekao nam je u ekskluzivnom razgovoru 27. listopada 2008. godine Zlatko Kranjčar, koji je praktično sve dogovorio s tadašnjim čelnicima Hajduka.

Na nagovor Giovanija Rosse, koji je imao sjajne kontakte s Avramom Grantom, Mate Peroš i Fredi Fiorentini krenuli su prema Londonu, što Kranjčaru nije najbolje leglo. Nije želio biti rezervna opcija pa je cijela priča propala, a nakon Gorana Vučevića momčad je preuzeo Ante Miše.

No nije to bio jedini kontakt Zlatka Kranjčara s Hajdukom, i kao igrača željeli su ga čelnici Hajduka dovesti na Poljud. Bilo je to u sezoni 1983./'84., nakon što su odnosi njega i Miroslava Ćire Blaževića zahladili, a Hajdukovoj sjajnoj generaciji s Gudeljem, Vulićem, braćom Vujović... trebala je plemenita 'desetka', koja bi im donijela kvalitetu više. Tko zna, možda i proboj u europska finala. No dogovor je propao, a umjesto Cice na Poljud je stigao njegov suigrač Štef ili, po splitski, Stipe Deverić.

- Odličan igrač, odličan čovjek, stvarno mi je žao što je ovako rano otišao. Ono po čemu ću ga ja pamtiti su naše velike utakmice s početka osamdesetih godina, jaki Dinamo s Ćirom i Cicom, sjajna generacija u kojoj je on bio kapetan i vođa. Pamtim isto tako i da se nikad nije naljutio, iako ga je tukao tko god je stigao. Bio je džentlmen, uvijek je sve primao sa smiješkom. Često sam ga viđao i kada je došao u Split sa sinom Nikom, pozdravili bismo se i porazgovarali o starim vremenima, kako smo mi uzeli naslov ‘79, a oni ‘82... Stvarno me zatekla vijest da je otišao, prerano... - kazao je njegov nesuđeni suigrač i imenjak Zlatko Vujović.

Cico Kranjčar je bio i prvi kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, na onoj povijesnoj utakmici protiv SAD-a.

- Cico Kranjčar je bio moj prvi kapetan u hrvatskoj reprezentaciji, pamtim ga kao odličnog čovjeka, vrhunskog nogometaša i velikog domoljuba. S Cicom sam vodio brojne velike bitke na terenu, no ova reprezentativna priča nas je zauvijek povezala. Što reći, idemo jedan po jedan, teško je i zamisliti da se ovako nešto moglo dogoditi, da je otišao. Moja sućut Niki i cijeloj obitelji, otišao je moj veliki prijatelji i suigrač i stvarno mi je teško, ne znam što kazati u ovom trenutku... Možda je dovoljno reći: "Otišao je moj dragi Cico..." kazao je Zoran Vulić.

Od legende se opraštaju mnogi Splićani i igrači Hajduka, a i Hajduk se oprostio od njega objavom na svojim stranicama na društvenim mrežama:

"Noćas nas je napustila istinska legenda hrvatskog nogometa Zlatko Cico Kranjčar. Bio je prvi kapetan hrvatske nogometne reprezentacije od uspostave neovisnosti. Uz to je bio i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije od 2004. do 2006. koju je vodio na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj. Rival na travnjaku, gospodin i prijatelj van njega. HNK Hajduk izražava iskrenu sućut cijeloj njegovoj obitelji zbog ovog nenadoknadivog gubitka. Počivao u miru"

Pokojnog Kranjčara sjećaju se i mlađe generacije igrača Hajduka.

- Pamtim ga kao velikog igrača, a kratko mi je bio i izbornik. No pravog Kranjčara doživio sam na nekoliko prijateljskih utakmica veterana Hajduka i Dinama te druženjima nakon tih utakmica. To je jedna druga, puno ljepša slika čovjeka koji je bio jako drag, raspoložen i pravi "šmeker". Tako ću ga pamtiti - kazao je Ivica Mornar.

Zlatko Kranjčar osvojio je i prvenstvo sa Zagrebom, a u toj je generaciji "pjesnika" igrao i Ivica Pirić.

- Bio je sjajan psiholog i motivator, razumio je igrače jer je bio veći mangup od nas. Znao je kako nas uklopiti u sladnu cjelinu i napraviti povijesni rezultat, koji tada nitko nije očekivao. Sjećam se da sam uoči neke važne utakmice dao intervju i da je novinar izvukao u naslov moju rečenicu kako smo tako dobri zbog toga što u momčadi ima jako puno Dalmatinaca i da smo mi donijeli pravi mentalitet u svlačionicu. Prije jutarnjeg treninga donio je novine u svlačionicu, prozvao me i kazao: "Gospon Pirić, sad nam lepo objasnite kak' ste to vi Dalmoši promenili naš mentalitet". Naravno da se šalio i da su svi popadali s klupa od smijeha - prisjetio se Pirić.