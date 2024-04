Zlatna Barbara: Očekivala sam neku navijačku pjesmu, a onda je krenulo - I'am a Barbie girl...

Moram priznati da sam nakon proglašenja očekivala neku domaću navijačku pjesmu, a ne baš "I'am a Barbie girl..." ali bilo mi je simpatično, i onako me svi koji me poznaju zovu Barbie, to mi je nadimak, kazala nam je Barbara Matić nakon osvajanja zlata na Europskom judo prvenstvu, koje se održava u Zagrebu.

Pokretanje videa... 00:50 Barbara pokorila kontinent u zagrebačkoj Areni | Video: 24sata/pixsell

- Atmosfera u dvorani je bila super, bila su tu djeca iz "kids campa", moja obitelj, prijatelj, svi u dvorani su navijali za mene... Očito ima neka posebna veza između mene i Zagreba iako sam ja Dalmatinka. Ovdje sam uvijek imala dobre borbe i uvijek su me dobro ugostili. Došao mi je čestitati i premijer Andrej Plenković, ministrica Nikolina Brnjac je uručila medalje... - kazala nam je najbolja hrvatska judašica, koja u posljednjih par godina s punim pravom konkurira i za prestižni naslov najuspješnije hrvatske sportašice.

Barbara Mati? postala Europska prvakinja u judu | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Barbara je u finalu kategorije do 70 kilograma pobijedila Grkinju Elisavetu Teltsidou i nakon četiri bronce osvojila svoje prvo europsko zlato te potvrdila dobru formu mjesec dana prije Svjetskog prvestva u Abu Dhabiju te tri mjeseca prije puta u Pariz na Olimpijske igre.

Tako je ispalo, EP je organizirano u Zagrebu, da je bilo negdje drugo vjerojatno bi ga preskočila i ne bi se ni borila. A Abu Dhabi je zadnji veliki turnir prije OI pa ga moram odraditi... Iako formu tempiram za Pariz, neće biti taktiziranja, idem jako, pa što bude. Treba suparnicama pokazati da moraju ozbiljno računati na mene.

Put do zlata u Zagrebu nije bio lagan.

- Dobro sam se osjećala, išla borbu po borbu, taktizirala i stvarno sam zadovoljna kako je na koncu ispalo. Psihički mi je bilo teže polufinale nego finale, jer sam plasmanom u finale već ispunila očekivanja i planove.

Europsko prvenstvo u judu, žene -70kg, polufinale, Barbara Matić - Ai Tsunoda Roustant | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Krenula je Barbara pobjedom protiv Britanke Kelly Petersen Pollard, u četvrtfinalu je wazarijem bila bolja od Nizozemke Hide Jager, potom je u dramatičnom polufinalu slavila protiv Španjolke Ai Tsunode Roustant, a onda u jednako dramatičnom finalu i protiv Grkinje Teltsidou, za svoje prvo europsko zlato u kolekciji.

- Da, tako je ispalo da sam bila uspješnija na svjetskim nego europskim prvenstvima... Eto, sad imam i europsko zlato. U nedjelju nas čeka još ekipno, nakon toga putujem kući. Na želost nema odmora, nastavljamo pripreme za Pariz, a Svjetsko će biti samo kontrolna stanica na tom putu.

Europsko prvenstvo u judu, žene -70kg, polufinale, Barbara Matić - Ai Tsunoda Roustant | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sve je podređeno Parizu, trećim Olimpijskim igrama za Barbaru. Nadajmo se da će treće biti i sretne, da će se Barbara iz Pariza vratiti s medaljom...

- To je cilj kojem težim, sve je podređeno tome da osvojim medalju. Nadam se da će me zdravlje poslužiti i da će mi se san ostvariti – kazala je Barbara, a na sugestiju kako je s 29 u najboljim godinama i kako je pred njom i Los Angeles 2028. godine dodala...

- O tom po tom, odluku ću donijeti nakon Pariza. Vidjet ćemo hoće li me zdravlje poslužiti, kakav ću rezultat postići, kakvi će biti obiteljski planovi... Nije to jednostavna odluka, obiteljski planovi i ženski judo baš i ne idu ruku pod ruku, vidjet ću hoću li se odlučiti za još jedna olimpijski ciklus. Ali sada nije trenutak za razgovor na tu temu, nakon Pariza ću se dobro odmoriti i tek nakon toga donijeti konačnu odluku – zaključila je Matić.

Barbara Matić postala Europska prvakinja u judu | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Sve medalje Barbare Matić:

- 3 svjetske medalje (2 zlata i 1 bronca)

- 3 europske medalje (bronca 2014. i 2017., zlato 2024.)

- 1 medalja s Europskih igara (bronca 2019.)

- 1 medalja na Svjetskom masters turniru (srebro 2017.)

- 15 medalja s Grand Slam turnira

- 13 medalja s Grand Prix turnira