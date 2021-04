Kninjanka Matea Jelić, članica Taekwondo kluba Marjan, europska je prvakinja. No put do zlata nije bio nimalo lagan, štoviše, Matea je na Instagramu objavila koliko je bolan i težak put do medalje. Modrice na nogama opisat će taj put više nego bilo koja rečenica.

- Noge mi često ovako izgledaju nakon natjecanja. Moram priznati da me dosta boli, ali zato odmah idem klupskom fizioterapeutu, s kojim radim na oporavku. Udarci su jaki i sklona sam modricama, ali znam kako mi tijelo reagira, pa se trudim oporaviti se što prije, rekla je Matea Jalić nakon osvojenog zlata na EP-u u taekwondou.

Noge su joj bile pune “šljiva”. Lijeva je, kako se čini, pretrpjela manju štetu, no desna noga je puna modrica.

- Bilo je i lošijih situacija. Ponekad nisam u stanju hodati, sad mogu čak i trenirati, ali ovaj put modrice imaju najljepše boje, ha, ha... Odmah poslije borbi stavimo led i gel za hlađenje pa zamotamo folijom, koju držim tijekom noći. Nerijetko ne spavam od bolova. Sljedeći dan fizioterapeut masažom lagano probija hematome, a dosta mi pomažu more i slap Krčić u Kninu. Otprilike mi treba tri dana za oporavak - kaže Matea.

Jelić je u osmini finala prekidom 25-4 pobijedila Čehinju Stolbovu da bi u četvrtfinalu drugim prekidom 26-6 eliminirala Furedi iz Mađarske.

U polufinalu su bile četiri prve nositeljice, a Mateja je protiv Francuskinje Magde Wiet Henin u drami zlatnog boda slavila i prošla u finale nakon 8-8 u regularne tri runde, da bi u finalu pobijedila jednu od najboljih na svijetu, Britanku Lauren Williams 13-10.

Matea je 2019. pobijedila na Grand Prixu u Rimu, a dodjela medalja bila je u rimskom Koloseumu. Trenutak za pamćenje.

- Bila mi je velika čast jer sam bila s najboljim sportašima svijeta u taekwondou, s nekima koje sam, kao mala, smatrala idolima. Taj trenutak pamtit ću cijeli život - rekla je Matea.

Bio je to zaista trenutak za pamćenje jer je Matea postala prva hrvatska sportašica koja je podigla zlato u Koloseumu, mjestu u kojem je tijekom “Igara” znalo biti ubijeno 500 gladijatora i 1100 životinja u jednom danu.

- Stojeći u Koloseumu osjetila sam da sam dio bogate povijesti. Pomislila sam kako je ovdje bilo kad bi se okupilo 50.000 gledatelja - kaže Matea, koja je napravila još jedan korak prema OI-ju i Tokiju.

Bravo, Matea.