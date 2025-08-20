Obavijesti

DUGO IZBIVA IZ RINGA

Zlatna olimpijka Imane Khelif otkrila je novi imidž: 'U teškoj sam fazi, punoj izazova i tišine'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: Pixsell/Reuters/screenshot

Khelif je trebala nastupiti na događaju u Nizozemskoj, ali je odustala od povratka u ring samo nekoliko dana nakon što je potvrđeno kako boksačice moraju položiti test o spolnoj podobnosti

Olimpijska prvakinja u boksu Imane Khelif (26) predstavila je novi imidž i otvorila se o teškoj fazi nakon što je osvojila zlato na Igrama u Parizu 2024. godine. Alžirka je najavila kako će napasti zlato i na OI-ju u Los Angelesu 2028. u novoj kategoriji, a nedavno se družila s voditeljicom Nassimom Djaffar Bey, koja je objavila njihov zajednički selfie.

Podsjetimo, Khelif je 2023. diskvalificirana sa Svjetskog prvenstva jer nije prošla test spolne podobnosti, ali se natjecala na OI-ju u Parizu, gdje je osvojila zlato. Od tada još nije kročila u ring, a otvorila se o teškoj fazi nakon najvećeg uspjeha u karijeri.

Foto: Screenshot/

- Olimpijske igre bile su nezaboravni trenutak za mene. Suze su mi bile pomiješane s puno ponosa, visoko sam u zrak podigla zastavu moje domovine - napisala je u objavi na Instagramu povodom godišnjice od osvojenog zlata te nastavila...

- Prošlo je točno godinu dana od tog trenutka, a sada prolazim kroz tešku fazu koja je ispunjena izazovima, tišinom i čekanjem. Ipak, unatoč svemu, još uvijek imam taj duh s kojim sam osvojila zlato. I dalje vjerujem da je svaki problem samo uvertira za snažni uspon u životu. Sve je to ispit moje vjere i snage.

FILE PHOTO: Boxing - Women's 66kg - Final
Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Khelif je trebala nastupiti na događaju u Nizozemskoj, ali je odustala od povratka u ring samo nekoliko dana nakon što je potvrđeno kako boksačice moraju položiti test o spolnoj podobnosti.

- Prava snaga ne leži u pobjedi, već tome da ostanete na nogama unatoč svim okolnostima. Ja sam Imane Khelif, u prošlosti sam bila prvakinja, sada sam žilava i predana da se u budućnosti vratim. Hvala svima koji i dalje vjeruju u mene, hvala i meni, jer se nikad ne predajem - zaključila je.

ChangeNOW 2025 summit at the Grand Palais in Paris
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

