U subotu oko 23 sata hrvatski tenisači Mate Pavić i Nikola Mektić, zlatni s Olimpijskih igara u Tokiju, te Marin Čilić, srebrni s OI-a, sletjeli su u zagrebačku zračnu luku gdje ih je dočekala proslava povijesnog rezultata. Ivan Dodig nije mogao prisustvovati svečanosti jer je morao otputovati u SAD.

- Svaka vam čast što ste došli jer ovaj doček nam znači jako puno i doprinosi ovoj medalji još više. Bila mi je ogromna čast predstavljati Hrvatsku četvrti put na Olimpijskim igrama i s Ivanom doći do medalje, do toliko željenog uspjeha koji nam je nedostajao u karijerama. Polufinalni dan je bio dan iz snova, pobjeda nad Novozelanđanima. Tada su slavila i braća Sinković, bila je to fešta do sitnih sati u noći. Samo finale je bilo uživanje, za nas i za publiku. Bilo tko da je pobijedio je ogroman uspjeh. Ovim putem čestitam Mati i Mekti na sjajnoj sezoni i zlatnoj medalji - rekao je Marin Čilić pa je mikrofon preuzeo Nikola Mektić:

- Hvala na čestitkama, jako smo sretni i ponosni, samo mogu ponoviti Marinove riječi. Stvarno je lijepo da sam bio dio ove vrhunske i povijesne priče. Meni uspomena za cijeli život, za Hrvatsku nevjerojatna sportska priča. Čestitka svima i zahvaljujem ovim putem na svemu.

Naravno, red je došao i na Matu Pavića.

- Nadam se da možemo nastaviti gdje smo i započeli. Hvala svima na ovom predivnom dočeku. Marine, čestitke tebi i Dodi, nitko ju nije više zaslužio od vas. Ovo je spektakularan rezultat za hrvatski tenis, da smo imali ovakvo finale. Možemo se samo nadati da ćemo ovako nešto ponoviti na sljedećim igrama u Parizu.

Tenisači su, zatim, dobili zlatnike. Na jednoj strani nalazi se logo Hrvatskog olimpijskog odbora, na drugoj logo Olimpijskih igara. Događaj je upriličilo i rezanje torte. Mate i Nikola se nisu mogli odlučiti hoće li je rezati u paru ili singlu pa je odgovornost preuzeo Marin Čilić.

Nazdravilo se šampanjcem, a onda u ugodnom društvu nastavio razgovor. Pogledajte u videu što su sve dečki još rekli.