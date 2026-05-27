Zlatni medvjed slavi 40 godina. Medveščak je okupio legende

Već četiri desetljeća Zagreb početkom ljeta diše u ritmu plivanja, a ime koje generacije sportaša, trenera i ljubitelja ovog sporta povezuje s vrhunskim rezultatima, emocijama i tradicijom jest “Zlatni medvjed”. Jubilarni 40. međunarodni plivački miting, koji će se 20. i 21. lipnja održati na bazenu Svetice, još jednom će okupiti najbolje hrvatske i brojne strane plivače te potvrditi status jednog od najvažnijih i najdugovječnijih plivačkih natjecanja u ovom dijelu Europe.

Iza cijele priče stoji Plivački klub Medveščak, klub koji još od 1946. godine stvara generacije plivača, reprezentativaca i sportskih uzora te već 40 godina organizira natjecanje koje je postalo simbol zagrebačkog i hrvatskog plivanja. “Zlatni medvjed” kroz desetljeća nije bio samo sportski događaj, nego mjesto na kojem su se rađale velike karijere, rušili rekordi i stvarale uspomene brojnih generacija plivača iz Hrvatske i Europe.

Među najznačajnijim sportašima koji su obilježili djelovanje kluba su brojni olimpijci, reprezentativci i osvajači europskih medalja, ali i nade. To su: Tomislav Karlo, Krešimir Čač, Nenad Buljan, Bruno Barbić, Ivan Biondić, Nikola Obrovac, Lucija Šulenta, Nikola Miljenić, Klara Bošnjak, Luka Cvetko, Roko Krpina i drugi. Upravo je Miljenić postao simbol jedne od najvećih vrijednosti kluba, činjenice da je od prvih plivačkih koraka prošao cijeli razvojni put unutar Medveščaka sve do nastupa na Olimpijskim igrama, što u klubu posebno ističu kao potvrdu kvalitete sustava rada i razvoja mladih sportaša.

Ovogodišnje izdanje “Zlatnog medvjeda” donosi možda i najjaču konkurenciju posljednjih godina. Na Sveticama se očekuju plivači iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Turske, Mađarske, Austrije i Švicarske, a natjecanje će mnogima biti posljednja velika prilika za ostvarivanje normi za Europsko prvenstvo i Mediteranske igre. Upravo zato organizatori očekuju vrhunske rezultate i iznimno brze utrke, posebno u atraktivnim sprinterskim disciplinama na 50 i 100 metara slobodno.

Posebnu emociju ovogodišnjem mitingu daje i povratak brojnih hrvatskih plivača koji studiraju i treniraju u SAD-u. Među njima je i Roko Krpina, član Medveščaka i hrvatski reprezentativac koji nakon odlične sezone u američkom NCAA sustavu ponovno stiže nastupiti pred domaćom publikom u Zagrebu. Upravo takve priče dodatno potvrđuju koliko je “Zlatni medvjed” više od običnog natjecanja, mjesto susreta generacija, iskustava i sportskih puteva koji često vode od Zagreba do najvećih svjetskih pozornica.

Uoči jubilarnog 40. izdanja “Zlatnog medvjeda”, PK Medveščak okupio je na jednom mjestu svoje plivače svih generacija, od najmlađih članova plivačke škole i juniora do velikih imena i legendi koje su zlatnim slovima upisane u povijest kluba. Simbolična fotografija koja spaja nekadašnje i sadašnje generacije najbolje pokazuje ono što Medveščak predstavlja već desetljećima - kontinuitet, zajedništvo i razvoj sportaša od prvih zaveslaja do najvećih međunarodnih pozornica.

Upravo u toj povezanosti mladih talenata i sportaša koji su obilježili hrvatsko plivanje krije se posebna emocija i identitet kluba koji već više od 75 godina živi plivanje. Na promo snimanju su tako bili plivači Nikola Miljenić, Luka Cvetko, Ana Derniković, Maja Derniković, Lorena Jerebić, Sara Marković, Leonarda Ivšac, Luka Smodila, Fran Čavar, David Jinek te treneri Domagoj Zajec i Nenad Miloš. Od legendi kluba: Mia Marušić, Nikolina Gudiček, Nenad Buljan, Bruno Barbić, dok su Upravu predstavljali Krešimir Krpina i Hrvoje Čirjak.