Talijan Lamont Marcell Jacobs (26) danas je senzacionalno osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju u utrci na 100 metara, onako baš iz sjene.

Jacobs je u finalnoj utrci ciljem prošao za 9.80 sekundi čime je postavio novi europski rekord, četiri stotinke bolje vrijeme od onoga koje je trčao samo dva sata ranije u polufinalu, a što je također bio europski rekord.

Utrke na 100 metara oduvijek su bile poznate kao kraljevska disciplina u atletici, a taj status su u novijem dobu učvrstili Bolt, Gay, Powell, Blake, koji su činili nevjerojatno rivalstvo u ovoj disciplini. Njih više nema, možda 'stotka' nije više toliko atraktivna, ali i ovaj put nam je donijela pregršt uzbuđenja i senzacionalnog pobjednika.

Talijani nikada nisu bili poznati sprinteri pa za Jacobsov uspjeh mogu zahvaliti njegovim američkim korijenima. On je, naime, rođen u El Pasu, gradu u američkoj saveznoj državi Teksas kojeg rijeka Rio Grande razdvaja od meksičkog narko-grada Ciudad Juareza.

Njegovi roditelji upoznali su se u Vincenzi budući da je njegov otac, američki marinac, služio u vojnom kompleksu "Caserma Ederle" nakon čega su preselili u Sjedinjene Američke Države.

Tamo se rodio i proveo prvih 18 mjeseci života nakon čega je njegov otac poslan na misiju u Južnu Koreju, a on s majkom Vivianom vratio u njezin rodni Desenzano del Garda, maleni gradić na sjeveru Italija u kojem živi 30-ak tisuća stanovnika. Budući da je odrastao bez oca, a majka je morala raditi kako bi imali što za jesti, Marcell je bio sam sebi otac i majka. Otkad je otišao u Južnu Koreju, Jacobs nije vidio svog oca koji živi u Dallasu. No, njegovi su roditelji počeli ponovno razgovarati prošle godine i Jacobs tvrdi da mu je to pomoglo da postane olimpijski prvak, piše Independent.

U ranom djetinjstvu okušao se u plivanju i nogometu, kasnije i košarci koju je trenirao u sportskom centru gdje se trenirala i atletika. Ubro je zaboravio sve sportove i posvetio se isključivo atletici. Prvo je pokušao napraviti karijeru u skoku u dalj, a kasnije se prebacio u sprint.

Marcello Jacobs je otac troje djece. Anthonyja i Megan mu je rodila trenutna partnerica Nicole, dok je kao 19-godišnjak dobio Jeremyja u prijašnjoj vezi.

Ako nemaš vrhunske rezultate i ne osvajaš prvenstva, od atletike se teško može živjeti. Pa što radi Jacobs? On je "čuvar zakona" i član "Fiamme Orra", odnosno sportskog odjela talijanske policije.