Zločinac naljutio Srbe napadom na Noleta: 'Dragane, sjaši! Tko si ti da uzimaš Novaka u usta'

Kapetane, rekao je da je Hrvatska lijepa kao zemlja. Što je tu sporno? Nije komentirao narod. A mi smo isto kao i oni. Dobri, pokvareni, zli... Ima nas raznih. Đoković je u pravu, bio je jedan od komentara na izjavu "Kapetana Dragana" o Đokoviću

<p>Ta nacistička vlast i dalje muči Srbe po zatvorima metodama Guantanama, a onda se pojavi neki Đoković koji kaže da je Hrvatska lijepa, rekao je u ponedjeljak ratni zločinac <strong>Dragan Vasiljković</strong> (65), poznatiji kao "Kapetan Dragan", gostujući na <a href="https://www.kurir.rs/sport/tenis/3531987/kapetan-dragan-prozvao-djokovica-zbog-hrvata-muce-srbe-po-zatvorima-a-onda-se-pojavi-novak-i-kaze-da-je-hrvatska-lepa" target="_blank">Kurir televiziji</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đoković dobio mural u Sarajevu</strong></p><p> </p><p>U jeku razgovora o dnevnim događajima Kapetanu Draganu, koji je nedavno izašao na slobodu, a 13,5 godina proveo je u zatvoru zbog ratnih zločina počinjenih u Kninu i Glini tijekom Domovinskog rata, od toga pet u hrvatskom zatvoru, u misli je došao Novak Đoković koji zadnjih dana vodi neke druge borbe, a komentar ratnog zločinca o njegovoj vezi s Hrvatskom nije previše sjeo javnosti u Srbiji.</p><p>- Ajde, budalo, naravno da je lijepa. Nije svijet stao zbog tebe. Nemoj usuditi spominjati Noleta - bio je jedan od komentara koji je pobrao više "lajkova".</p><p>- "Neki Novak Đoković"? Najbolji tenisač na cijelom svijetu nije "neki", nego jedan i jedini. Novak neće i ne može ispravljati vaše greške ono što ste vi kvarili 30 godina! I kad će više ovi likovi kao Dragan da sjašu...</p><p>- Toliko je smiješan i nebitan da bi uzeo Novaka u usta, ovaj čovjek nema nikakav kredibilitet da može nešto reći.</p><p>- Kapetane, rekao je da je Hrvatska lijepa kao zemlja. Što je tu sporno? Nije komentirao narod. A mi smo isto kao i oni. Dobri, pokvareni, zli... Ima nas raznih. Đoković je u pravu.</p><p>- Kapetan profiter. Nole je veličina za tebe. Ustani i izgovori ime Novak Đoković.</p><p>Kapetan Dragan, koji se deklarirao ranije kao veliki Đokovićev fan, još mu je prošle godine poslao pismo, a u kojem je, između ostalog, napisao:</p><p>- Vjerujem da su tebi roditelji uz satove tenisa osigurali i adekvatno elementarno obrazovanje, ali za svaki slučaj evo ti nekoliko činjenica koje bi mogao unijeti u "kalkulator" kada daješ ocjenu za današnju nacističku Hrvatsku. Ne smijemo istom "četkom" obojiti sve Hrvate. Postoje metode da se prebroje i izdvoje časni i hrabri. Predlažem video gdje su u hrvatskom Splitu, na rivi, napadnuti tvoji kolege sportaši koji su pozvani u goste, a zatim mučki napadnuti. Slažeš li se, Nole, da samo najgori ljudski ološ bez časti napada svoje goste - pisao je tada referirajući se na događaj kada su vaterpolisti Crvene zvezde napadnuti uoči utakmice Regionalne lige protiv Mornara.</p><p>Đoković je više puta posjetio Hrvatsku,posljednji put je to bilo u lipnju kada je organizirao Adria Tour. Kada god spominje Hrvatsku, govori samo biranim riječima, a bio je i veliki navijač 'vatrenih' na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.</p><p>- Znam da su ratne rane svježe, razumijem ljude koji nemaju isti stav poput mene prema susjedima. Neki mediji u Srbiji jako su me osuđivali jer sam podržao hrvatsku nogometnu reprezentaciju, ali mi nije smetalo. Takve stvari svjesno radim, znam da sa svojim utjecajem, statusom i imenom mogu doprinijeti uzajamnoj podršci. Uostalom, koga ću podržati ako neću Hrvatsku? Osjećam da su Hrvati moji. Znam da će to nekima smetati, poštujem to, ali nadam se da i drugi poštuju moj izbor. Određenim ljudima ne odgovaraju mir, poštovanje i sklad, nego stalno stanje konflikta - govorio je Đoković jednom prilikom.</p>