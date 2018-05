Znamo finaliste Zapada: Curry i Warriorsi na Bradu i Rocketse

Golden State Warriorsi i Houston Rocketsi opravdali su uloge favorita plasiravši se u u dugoočekivano finale Zapadne konferencije. Mnogi smatraju, kako je ovo zapravo finale prije finala, jer se susreću momčadi koje su imale najbolje omjere pobjeda i poraza u regularnom dijelu sezone. To će biti velika borba između jednih od najraznovrsnijih strijelaca današnjice, Kevina Duranta i Jamesa Hardena.

Warriorsi su na domaćem terenu pobijedili New Orleans Pelicanse 113-104, a Rocketsi su, također doma, bili bolji od Utah Jazza 112-102. Obje momčadi dalje prolaze s ukupnih 4-1.

Košarkaše iz Oaklanda predvodio je Stephen Curry, s 28 poena, osam asistencija i sedam skokova, a slijedio ga je Kevin Durant, upisavši 24 poena, šest skokova i sedam asistencija. Draymondu Greenu malo je nedostajalo do triple-double učinka, s 19 poena, 14 skokova i devet asistencija. Warriorsima je ovo četvrto finale konferencije zaredom, a do sad su ga sva četiri puta osvojili i dva puta uspjeli otići do kraja. Ekipa iz Oaklanda bez problema se prošetala do finala konferencije, iako su većinu playoffa igrali bez svog najboljeg igrača Stepha Curryja.

U redovima Pelicansa najbolji su bili Jrue Holiday s 27 poena, 11 asistencija i 10 skokova te Anthony Davis s 24 poena i 19 skokova. Pelicansi su sve iznenadili došavši uopće do polufinala bez jednog od najboljih centara lige, DeMarcusa Cousinsa, kojeg nema još od veljače zbog ozljede Ahilove tetive.

Fantastičnu večer za Rocketse s 41 poenom, deset asistencija i sedam skokova imao je Chris Paul. PJ Tucker dodao je 19 poena, a jedan manje imao je James Harden. Za Utah Jazz Donovan Mitchell ubacio je 24 poena, s devet asistencija i četiri skoka.

Večeras je na rasporedu peta utakmica Philadelphia 76ersa i Boston Celticsa. Momčad iz Bostona vodi 3-1. U finalu Istočne konferencije pobjednika će dočekati Cleveland Cavaliersi koji su još jednom bez problema svladali prve nositelje Istoka, Toronto Raptorse.