Znanstvena fantastika?! Hilal Soudani je prvi pik Partizana

El Arabi Hilal Soudani velika je želja beogradskog Partizana, prenosi srpski Alo.rs.

Ova vijest odjeknula je velikom brzinom, ali teško je vjerovati kako će do ovog scenarija uistinu doći. Zapravo, ova vijest više je na razini SF filmova, nego nekakvog realnog scenarija.

Alo.rs piše kako Soudaniju istječe ugovor u prosincu ove godine, ali to nema veze s istinom. Alžirac je nedavno potpisao novi ugovor i on mu vrijedi do lipnja 2020. godine. Pojedini srpski mediji otišli su korak dalje i tvrde kako je predsjednik Partizana već stupio u kontakt sa Zdravkom Mamićem oko potencijalnog transfera sjajnog Soudanija

Sjajni Alžirac već je bio meta nekih engleskih klubova, ali se ipak odlučio na ostanak u Maksimiru. Soudani je prošle godine bio najbolji igrač Dinama kada je u 41 utakmici zabio 19 golova i podijelio devet asistencija.

Ove sezone je također jedan od najbolji, ako ne i opet najbolji igrač Dinama. U 25 nastupa zabio je 13 golova čime se nalazi na drugom mjestuliste strijelaca, a zaostaje samo dva gola za napadačem Rijeke Heberom.

Soudani je u Dinamo stigao u svibnju 2013. godine za 900 000 eura iz portugalske Vitorije.

Nakon njegovog dolaska, za zagrebačku ekipu je odigrao 186 utakmica u kojima je zabio 81 gol i podijelio 51 asistenciju. S modrim klubom je osvajao dva puta HNL te jednom kup.

Osim Soudanija, na Partizanovoj listi želja se nalaze i Miralem Sulejmani te Mirko Vučinić.