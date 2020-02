'Znate koliko su važne izjave Ivkovića, Markovića... nula!'

Tudorov Hajduk je prema očekivanju lako apsolvirao utakmicu otvaranja nastavka sezone protiv Varaždina, no sutra ga čeka Lokomotiva (17.30), protivnik koji šest godina ne zna za slavlje na Poljudu, ali i protivnik koji je u prošlosti puno puta znao zagorčati život Hajduku.

Sutra se očekuje velik posjet na Poljudu, utakmica će se igrati po lijepom vremenu, uoči 109. rođendana kluba, novi je trener, novi sustav, a navijači dugo nisu imali priliku vidjeti svoje ljubimca. No u takvim situacijama momčad je često znala kiksati, ili usr..., kako je to slikovito jednom zgodom kazao tadašnji kapetan Goran Milović.

- Vjerujem da će sve sutra biti pozitivno, svaki dan radimo na tome da dobijemo gard, da nevezano za rezultat, za mjesto odigravanja utakmice, za protivnika, pa i za minutu utakmice, igramo isto. Lokomotivu smo dobro pogledali, imaju dobre igrače, dobri su u kontra napadu, imaju Sammira koji može jednim potezom riješiti utakmicu, imaju efikasnog Budimira, imaju našega golmana Grbića, trenera Tomića koji je to jako dobro posložio... - kaže Tudor, koji bi rado povratak na klupu na Poljudu obilježio pobjedom, ali nije opterećen ni time, ni statistikom koja otkriva da Lokomotiva dugo ne zna za pobjedu.

- Nema povijesnih utakmica, nema prve, nema zadnje, mi imamo svoj put, sada smo na početku tog puta i moramo rasti iz utakmice u utakmicu.

Nije Tudorovo mišljenje promijenila ni izjava bivšeg trenera Lokomotive Tomislava Ivkovića koji je kazao kako je pritisak na Hajduku i kako Lokomotiva nema što izgubiti na Poljudu.

- Totalno je nebitno što tko kaže i kakva je statistika, jedino je važno da mi odigramo ono što treniramo, to je jedino važno i to je ono što ja igračima govorim... A to što je rekao Ivković, Marković...., znate koliko ima važnosti? Nula! Ništa nije važno, samo kako će igrači odraditi na terenu.

Tudor je zadovoljan stanjem u momčadi, kaže da su svi igrači u konkurenciji osim Simića koji je još uvijek ozlijeđen, a hoće li igrati Nejašmić koji je ispao iz konkurencije i Jairo koji je pred odlaskom u Kazahstan, to nije kazao...

- Neja je igrač Hajduka, kao i ostalih dvadeset i nešto. Najbolji je, kao i ostalih dvadeset i nešto. Moj posao je da izaberem, i žao mi je što netko tko je dobar, tko dobro treninra, nije u prvoj postavi. To ne znači da neće biti u postavi sutra, ili za mjesec dana... Svima govorim isto, pokažite mi na treningu da sam pogriješio, ja volim staviti boljega igrača, koji me demantirao. Zadnji put kad sam bio ovdje stavio sam Mislava Anđelkovića, koji je igrao odlično, ali se pojavio Filip Bradarić koji se na treninzima izborio za mjesto. Tako je i Pašalić zamijenio Andrijaševića.... Ja kreiram mišljenje po onome što vidim, ne zanima me što je bilo ranije. Recimo Tahiraj nije uopće igrao, osim na zadnjoj utakmici, a momak je sada u prvoj postavi. Svi imaju isti tretman, ali nogomet je okrutan, igraju samo najbolji. Što se tiče Jaira, dobili smo za njega dobru ponudu, kao i za još četiri igrača. Mi ćemo odlučiti što je najbolje za klub, ali drago nam je da imamo igrače koji su traženi na tržištu. Jairo je važan za nas, jedan od naših najboljih igrača, on radi razliku i normalno je da ima svoju cijenu. Odluke donosimo na nivou struke, svi skupa, ali postoji u klubu i gospodin Brbić koji razmišlja o budžetu i financijskim mogućnostima. Radimo na nekim transferima, u završnici smo, i nešto će se sigurno dogoditi. Ja sam miran i zadovoljan.

Hajduk bi već protiv Lokomotive trebao prikazati kvalitetniju i zanimljiviju igru.

- Ovo što radimo je novost za igrače, koji 10-15 godina igraju zonski, malo lijevo, malo desno. Nije to lako pohvatati, pogotovo mladima, ali mi idemo u tom smjeru i nećemo se mijenjati. Vjerujem da će nam to donijeti i dobar nogomet, i rezultate. Donijet će nam da ljudima koji dođu na Poljud neće biti dosadno i negledljivo. Znamo da je to i do kvalitete igrača, ali mi ne želimo biti pasivni, u sporom ritmu, nego nešto što je primjereno i ovom podneblju, ali i rezultatu. Mislim da će nam to, jednom kad budemo na maksimumu, donijeti puno dobrih stvari.

Osvrnuo se Tudor na VAR i komentare da je VAR u Varaždinu donio prevagu i pobjedu Hajduku.

- Nikakav VAR nije donio prevagu i pobjedu, mi smo bili bolji i zbog naše bolje igre su se događali jedanaesterci. A to što je sudac pogriješio, što je zaboravio na pravila VAR-a, to je nešto drugo. Imam iskustva s VAR-om iz Italije, sudac je morao svirati kazneni udarac a ne čekati da mu to VAR javi. Uostalom, to su stručnjaci već i iskomunicirali. Rekao sam da će VAR koristiti momčadima koje su bolje i koje napadaju, i stvarno ne znam tko može biti protiv VAR-a.