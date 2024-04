Znate li tko je najbolji hrvatski strijelac u Ligi prvaka otkad je Gvardiol debitirao? Da, Joško

Znali smo da je nešto posebno još od njegovih prvih utakmica u zagrebačkom Dinamu, a nekoliko godina nakon toga postao je najskuplji stoper u povijesti. Joško Gvardiol (21) obukao je dres Manchester Cityja, a baš protiv Real Madrida (3-3) zabio je prvijenac među 'građanima' i tako postao najbolji hrvatski strijelac u Ligi prvaka od kolovoza 2021. godine.

Zašto od tada? Jer mu je to bio debi u dresu RB Leipziga u Ligi prvaka i to upravo protiv Manchester Cityja kad su 'bikovi' izgubili s 6-3. Ne računajući kvalifikacije, do danas nijedan Hrvat nije postigao više golova od Joška Gvardiola u elitnom europskom natjecanju. Joško je zabio tri gola, dok su iza njega s po dva gola hrvatski reprezentativci.

Foto: Juan Medina

To su Luka Modrić, Ivan Rakitić, Petar Musa, Luka Sučić i Mislav Oršić. Neki ga još mogu prestići, ali što nam tek donosi mladi Joško...